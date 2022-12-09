加州將建5座海上風力發電廠 砸7.5億元 生產逾4.6千兆瓦電力

加州外海將興建五座海上風力發電廠。 （美聯社）

五家公司在日昨結束的競標中贏得了加州 海上風能租賃合約，在莫羅灣（Morro Bay）和洪堡灣（Humboldt Bay）沿海的五個區域投入總計7億5710萬元的資金，生產超過4.6千兆瓦的電力。

聯邦內政部海洋能源管理局的這筆交易，涉及浮動的海上風力渦輪機，是加州也是美國的第一次。海上風力發電已經成為拜登 政府的優先事項，其目標是到2030年提供30千兆瓦的海上風電能力

。加州州長紐森 （Gavin Newsom）表示，這一新的合約，將幫助加州實現在2035年過渡到90%清潔能源的目標。紐森在一份聲明中說：「海上風能是實現我們領先世界的清潔能源目標的一個關鍵組成部分，這項銷售是加州邁向無化石燃料未來的歷史性一步。

競標會上出價最高的是加州North Floating有限責任公司，它為洪堡灣沿岸的6萬9000畝土地出價1億7380萬元。其他公司出價在1億3000萬至1億5770萬元之間，這五個租約加起來在洪堡海岸有超過13萬畝，在莫羅灣有超過24萬英畝。這些風力發電場有可能為150萬個家庭供電，它們距離海岸約20英哩，除非在非常晴朗的日子裡，否則不太可能從海岸上看得到。

「今天的最終競標結果，對加州的海上風電產業、勞工和繳納電費的人來說是個好消息，」加州海上風電（Offshore Wind California）執行董事斯特恩（Adam Stern）在一份聲明中說。該貿易團體估計，新行業可以創造數以萬計的就業機會。

租賃合約允許公司製定施工計畫，這些計畫在開始施工之前需要經過可達數年的許可和環境審查過程。

洪堡灣港區的一個探索性建議顯示，風力渦輪機的模型比金門大橋的塔樓還要高，很可能必須在陸地上建造，然後拖到海上，可能在港口造成潛在的視覺障礙，船只交通也可能會傷害海洋哺乳動物。

此外在加州，風力最強的地區遠在深海，這意味著渦輪機將位於拴在海底的浮動平臺上。海洋能源管理局已經委托對野生動物和棲息地的潛在影響進行研究，租約要求公司在開發過程中與利益相關者接觸，這些包括部落和漁業團體，必須致力於避免和盡量減少環境影響。