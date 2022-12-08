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3病毒肆虐…疫情又飆 灣區各縣免費接種送玩具、餐點

記者李榮／灣區報導
聖縣本周六將與多個縣市舉辦免費疫苗接種活動。（聖他克拉拉縣府提供）
聖縣本周六將與多個縣市舉辦免費疫苗接種活動。（聖他克拉拉縣府提供）

鑑於目前聖他克拉拉縣內三重病毒肆虐（Flu，COVID， RSV），加上年底節日假期促使親友團聚及室內群聚，可能導致另一波疫情高峰。聖他克拉拉縣和灣區其他各縣在這周六（10日）同時舉行免費的疫苗接種，並且在接種現場發放節日假期兒童玩具給18歲以下的兒童，現場還會有餐車提供免費餐點。

本周六在聖縣的疫苗接種站地點：Rocketship Rising Starts Academy（3173 Senter Rd. San Jose, CA 95111）。接種不需預約。玩具由聖縣消防局提供，送完為止。

聖他克拉拉縣衛生局長柯迪（Dr. Sara Cody）6日才公開預測，今年冬天新冠肺炎疫情態勢將比過去兩年更加嚴重，因為根據多處的汙水採樣的化驗數據顯示，新冠肺炎病毒的濃度已經迅速上升，甚至已經超過Omicron變種病毒的最高峰，「新一波疫情無可避免」。

現在又是年底聚會的時節，聖他克拉拉縣衛生局「強烈建議」居民施打加強針疫苗，並且在室內等封閉空間中佩戴防護性能較好的口罩，以避免病毒的傳播。

疫情 疫苗 新冠肺炎

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