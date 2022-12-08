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列治文市議員選舉 澤佩達與巴特票數相同抽籤當選

編譯組／灣區7日電
列治文市6日以抽籤方式選出澤佩達為第二選區市議員當選人。（電視新聞截圖）
列治文市6日以抽籤方式選出澤佩達為第二選區市議員當選人。（電視新聞截圖）

東灣列治文市兩名市議員候選人因為得票數意外完全相同，選務處6日以抽籤方式選出勝選者，被抽出的幸運者是澤佩達（Cesar Zepeda）。

政治新人澤佩達和出身政治世家的巴特（Andrew Butt）兩人，在此次第二選區市議員選舉中以1921票對1921票打成平手；選務處6日將分別裝有兩人姓名的兩個信封放入一個紙袋中，由官員抽出其中一個信封決定當選者。結果澤佩達幸運被抽中。

2018年，康曲柯士達縣也曾發生候選人得票數相同的情況，最終透過擲骰子決定當選者。

澤佩達在確定當選後說：「我的確有點緊張，但試著保持鎮定，我對一切心存感激。我非常高興能獲得這個機會，並希望能與巴特合作，共同努力為社區搭起橋梁，因為事實上我們兩人都沒有敗選。」

澤佩達和巴特之間的差異一直很小，兩人在競選期間作出的政治承諾類似，政策優先選項也類似。

巴特是經驗豐富的城市規畫專家，也是即將卸任的列治文市長之子。在多個城市規畫委員會任職過後，他致力延續父親在市議會留下的數十年政績。

澤佩達曾任西縣廢水處理局（West County Wastewater District）主任，是Hilltop區屋主與利益關係人協會（Homeowners & Stakeholders Association）的創辦人暨會長，長期在列治文市從事志工工作。他曾在2016年和2018年競選列治文市議員，但均失敗。

澤佩達是繼2010年貝寇斯（Jovanka Beckles）之後，列治文市選出的第二位多元性別群體（LGBTQ）市議員。第二選區最支持澤佩達的是Hilltop區和非裔與西語裔社區，巴特的選票則大多來自他居住的列治文岬地區（Point Richmond）。

巴特說：「以這種方式輸掉選舉非常奇怪，失敗的感覺並不好，但至少這件事現在已經獲得解決。」

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