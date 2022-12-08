洛威爾高中近百教職員稱病罷工 抗議薪資發放混亂

舊金山洛威爾高中近百名教職員7日稱病罷工，抗議持續的薪資系統問題。（美聯社）

舊金山 洛威爾高中（Lowell High School）教職員7日發起大規模「稱病罷工 」行動，抗議學區 持續出現的薪資發放問題。

舊金山聯合學區發言人杜德尼克（Laura Dudnick）表示，根據初步統計，在洛威爾高中183名教職員中，7日有9成的人請了病假，在2700名學生中，有約1000名學生沒有到校上課。杜德尼克指出，洛威爾高中並未停課，校方已制定計畫管理校園。

杜德尼克在聲明中說：「所有在校的教師、輔導員、職員，以及學區派來支援的代課教師和認證職員，都正在確保洛威爾高中所有學生獲得照顧。」

這是舊金山學區教職員這個秋季學期第二次為了薪資發放問題稱病罷工，上一次是在11月初。舊金山學區教職員薪資危機已持續了將近一年，導致數千名員工薪資短缺或沒有醫療福利；在上一次罷工後，為了獲得更多資源來解決危機，學區一度宣布進入緊急狀態。

根據洛威爾學生報，校長瓊斯（Michael O. Jones）6日致函家長，警告可能發生教職員稱病罷工的情況。瓊斯在信中表示，他預計會有九成的教師請病假，可能沒有足夠的代課教師涵蓋所有的教學，因此，學生7日將集中在主要大樓上課。

在洛威爾高中工作了25年的教師，也是該校教師工會的代表梅爾文（Kathy Melvin）表示，7日有99名教師和輔導教師請假，有至少50名教職員上午11時聚集在學區總部，坐在大廳批改學生作業和工作。約20分鐘後，學區總監韋恩（Matt Wayne）到大廳，邀請教師們到會議室討論問題，雙方談話持續了三小時。

梅爾文說：「絕大多數人都表示，他們認為領到的薪資有誤，或者薪資單混亂到他們根本無法知道是否有誤。」

洛威爾高中數學教師史塔特摩（Elizabeth Statmore）表示，她過去11個月的薪資都是不正確的；她說：「我們談了很久，我認為，這是一次非常坦率且有收穫的會議，我們讓總監更系統性地了解薪資管理危機造成的影響。」

自爆發薪資系統問題以來，學區官員已採取多項措施幫助解決問題，包括增加負責管理薪資發放的人力、提供諮詢服務、簽定280萬元合約引進外部專家協助等。