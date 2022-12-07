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金山議會罕見大逆轉 取消警察使用武裝機器人

編譯組／舊金山6日電
舊金山議會立場大逆轉，6日投票取消武裝機器人政策。（美聯社）
舊金山議會立場大逆轉，6日投票取消武裝機器人政策。（美聯社）

舊金山市議會6日收回上周通過的一項爭議性政策，這項政策允許警察在極端情況下使用武裝機器人擊斃罪犯。

在6日針對這項政策舉行的第二輪投票中，舊金山市議會立場大逆轉，以八比三的投票結果，明確禁止使用具有致命武力的遙控機器人。這是市議會一個罕見的情況，因為根據過去的紀錄，市議會對當地法律的第二次投票，通常只是一個形式上的步驟，不會改變任何結果。

市議會上周同樣以八比三的投票結果批准了武裝機器人政策，卻引發社區和進步派市議員的抗議。反對者威脅，如果議員們6日不改變想法，他們將訴諸選舉推翻這項政策。

在通過禁止警察使用機器人擊斃危險罪犯後，市議員將原政策中的機器人條款發回給章程委員會（Rules Committee）做進一步審查。章程委員會可能會選擇將這項條款修改得更完善，例如對警察何時可以使用武裝機器人施以更嚴格的限制，或者乾脆放棄它。

這項政策，涉及到灣區如何在保護公民自由的同時，平衡公共安全與現代科技的衝突。舊金山市議會今年9月批准了一項允許警方在某些情況下可監控攝影機訊息的政策，也引發侵犯隱私權的爭議。

反對使用武裝機器人的市議員潘正義（Dean Preston）6日在投票後發出聲明說：「舊金山應該研究如何減少當地執法部門使用武力的方法，而不是給他們新的殺人工具。」

警方曾表示，他們只想在極端暴力的案件中使用武裝機器人，例如2016年達拉斯有5名警員遭人開槍打死，當地警方使用機器人擊斃犯嫌的情況。

然而，反對者擔心，這項政策可能會被濫用，讓警方輕易殺人。

華裔市議員馬兆明在上周投了支持票後就表示反悔，表示會改變立場。在6日的投票中沒有改變立場的三名市議員是孟達文（Rafael Mandelman）、麥德誠（Matt Dorsey）和司嘉怡（Catherine Stefani），他們仍然傾向支持機器人政策。最終，市議員佩斯金（Aaron Peskin）提議將這個問題交給由他擔任主席的章程委員會審理。佩斯金表示，他希望警方能將機器人用於其他目的。

投票 舊金山 警察

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