警察使用武裝機器人 引發道德問題激辯

舊金山通過武裝機器人政策，引發道德問題的辯論。（美聯社）

以自由作風著稱的舊金山 ，上周成為使用武裝機器人執法的支持者，本周二（6日）市議會就大反轉，一致通過否定自己上周的決定。武裝機器人是一項發展中技術，儘管現在還很少用來對付犯罪嫌疑人，但已變得愈來愈普遍。

舊金山市議會上周以八比三的票數通過，允許警察在生命受到威脅且別無選擇的極端情況下，使用持有爆裂物的機器人執法。在美國各地警局接受愈來愈多軍事化裝備和武力的審查之際，舊金山市議會這一決定立即引起激烈爭辯和討論，反對者聲勢強大。

到目前為止，加州 只有舊金山和屋崙 兩個城市公開討論過使用武裝機器人的問題。過去十年來，美國各地許多警局都使用過機器人與對峙的嫌犯進行對話、進入危險的空間，但只有在極少數情況下，使用過機器人進行致命攻擊。

舊金山上周的投票引發外界激烈辯論使用機器人擊斃嫌犯的道德問題，以及這類政策將打開哪些可能的大門。

亞利桑那州立大學犯罪學與刑事司法教授懷特（Michael White）表示，即使機器人公司在貿易展上展出更致命的新產品，並不代表警局一定會購買它們。

懷特說：「很難說今後會發生什麼事，但我認為，武裝機器人不一定是警局想要的下一樣東西，因為社區說他們不想要。」

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）在市議員任內提出了添購軍事設備的法案，他表示，社區有權要求執法單位提高透明度，也有權對執法單位的設備提出意見。

邱信福說：「舊金山現在遇到一個我在法律制定過程中完全沒有考慮過的一個問題，即所謂的殺手機器人。」

雖然加州500多個執法單位都在尋求州政府批准其軍用級武器使用政策，但武裝機器人的問題很少被提及。在公眾強烈反對下，屋崙警局放棄了添購配有霰彈槍的機器人，改為使用可噴胡椒噴霧的機器人。

長期監督執法狀況的「美國友人服務委員會」（American Friends Service Committee）林賽波蘭（John Lindsay-Poland）表示，許多關於武裝機器人的政策都含糊不清，以致一些警局以為他們獲得了配備這些機器人的默許。

舊金山警局局長史考特（Bill Scott）發出聲明說：「我們生活在一個大規模暴力事件愈來愈普遍的時代中，萬一我們的城市發生這種悲劇，我們需要一個能挽救生命的選擇。」