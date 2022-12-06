藍營大勝 學者：蔡英文仍受歡迎
台灣日前的九合一選舉中國民黨大勝，台北市新北市都雙雙被藍營拿下，民進黨則只拿下五縣市，輸的比2018年時更慘。史丹福大學胡佛研究院「台灣在印太地區項目」舉辦講座分析選舉結果，項目主任祁凱立（Kharis Templeman）在論壇中指出，國民黨這次勝選有一定的原因，而在接下來的總統大選中也有一定的機會能夠爭取政權，下一任總統換國民黨做並非完全沒可能，不過現在看來民進黨在2024年的總統大選中贏面還是比較大一點。
祁凱立指出，這次國民黨的勝選並不是2018年的「藍色浪潮」（blue wave），且此次並非像是2018年時民進黨整體來說非常不受歡迎、選民轉而支持國民黨的情況。而事實上，民進黨的蔡英文總統甚至打破了以前固定在第二任時不受歡迎的魔咒，畢竟過去無論是民進黨陳水扁總統，還是後來國民黨馬英九總統，在第二任時都不受選民喜歡，然而，現在的蔡英文支持度還是非常高。而且實際上從民調看來，在中國這幾年多項政策以及中國在香港國安法等議題的處理上，台灣人對於反對統一、支持獨立的比例其實還反倒增加不少。
祁凱立說，不同於國家層級的總統大選，這次的九合一選舉整體來說聚焦在經濟、通膨、民生、環保、教育、貪腐、論文抄襲等地方的議題，民進黨雖然多次希望將選戰拉高到國家安全與兩岸關係的層級、打出抗中保台旗幟，但卻遲遲沒有成功。無論如何，蔡英文得要為敗選負責，已經辭去黨主席一職，如此也讓蔡英文變成了跛腳，在黨內權力架構中成為真空。蔡英文對2024的民進黨候選人提名主導權大減，預料黨內派系的競爭會更為激烈。
「那究竟為什麼國民黨選得那麼好？」祁凱立提到，除了這次選戰沒有能提升到國家層級以外，其實不能忽略的是：台灣整體來說在地方上還是「比較藍」（bluer)，而現任的候選人在競選時本來就有一定的優勢。
此外，祁凱立也認為，國民黨這次候選人的表現不錯，2024年更看來有一定的機會能奪活政權；朱立倫將繼續帶領國民黨，對於2024的提名人選有舉足輕重的影響力。然而，國民黨依然得要面臨兩岸關係議題的挑戰、本省人外省人的差異、新舊世代的隔閡，以及國民黨本身對於年輕人吸引力較小等重要課題。
另一方面，這次雖有柯文哲帶領的民眾黨參選，並拿下一些席次與聲浪。祁凱立觀察，台灣還是一個兩黨制的國家，第三勢力的空間依然屬於少數。
祁凱立進一步指出，綜觀這次的地方選舉並放眼2024，大體來說，美國與台灣的關係基調短期內並沒有改變，畢竟無論是民進黨或是國民黨，美方都有一定的熟悉度，且美國官員早已經與兩黨都合作過。美方基本上應該會要認為，2024的選情將會比較激烈，國民黨有真正的希望可以有機會爭取政權。民進黨也將會更為分裂，而柯文哲方面則有可能會以第三政黨之姿參選總統。
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