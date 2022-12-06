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加州13項民生新法 明年1月上路

編譯組／舊金山5日電
明年起，農曆新年將成為加州公定假日。（美聯社）
明年起，農曆新年將成為加州公定假日。（美聯社）

加州有數百項新法律即將在明年1月起生效，以下是13項與民生較為相關的法律：

1.橫越馬路

AB2147法案禁止警察攔下不使用行人穿越道過馬路的民眾或對這些民眾開罰單，除非他們面臨可能立即被汽車或腳踏車撞擊的危險。

2.最低時薪

加州最低時薪15元將全面擴大到各行各業，包括員工人數只有25人或以下的小企業。這是2016年批准的最低薪資七年計畫的最後一個階段，灣區許多城市另外訂有較高的最低時薪規定。

3.醫療法院

舊金山和加州其他六縣將在2023年10月之前開始實施名為「醫療法院」(Care Court)的新系統，目的在讓患有嚴重精神疾病的民眾遠離街頭，並接受治療。SB1338法案規定，加州所有縣必須在2024年底之前實施這項措施。

4.住房

希望在都會區閒置的停車場、露天購物中心和辦公園區等區域建設住房的開發商，只要開發案提供15%以上的可負擔單位，將可獲得加快開發計畫的選擇。法案將從明年7月1日生效。

5.墮胎

明年起，執業護士可以在沒有醫師監督的情況下，為懷孕不超過三分之一孕期的孕婦進行墮胎。

6.起訴槍枝製造商

仿效德州墮胎法，加州SB1327法案允許普通公民在民事法庭起訴出售攻擊性武器或幽靈槍的槍枝製造商和經銷商，可獲至少1萬元賞金。這項法律將從明年7月1日起生效。

7.犯罪紀錄

服刑完畢且沒有再犯罪的個人，其犯罪紀錄將以電子方式被封存，以避免在背景調查時被公開。但這項法律不適用於犯過嚴重或暴力重罪的人，例如謀殺、綁架、強暴或任何需要被登記為性犯罪者的罪行。這項法律將從明年7月1日起生效。

8.新冠錯誤訊息

AB2098法案禁止醫師散播錯誤的新冠訊息，讓加州醫療委員會(Medical Board of California)可以更容易對這類「不專業行為」進行懲戒。

9.學生運動員

SB206法案允許加州學生運動員今後可以透過使用其姓名和形象來賺取金錢，這項法律適用於加州各公、私立大學運動員。

10.街頭逗留

SB357法案廢除一項禁止人們在公共場所逗留「意圖從事性交易」的法律。警察不再被允許逮捕或開罰他們懷疑在街上從事性交易的人，因為跨性別和少數族裔女性經常被無辜針對。

11.皮草

AB44法案禁止銷售和製造新毛皮服裝和配飾。 這項法律於2019年通過，但延至2023年才開始實施，以便讓零售商有時間出清存貨。

12.薪資透明度

2023年起，員工超過15人的加州雇主，必須在招聘訊息中列出招聘職位的薪酬範圍、提供員工其工作的薪酬範圍，並記錄每個員工的工作職稱和薪酬歷史數據，以縮小性別和族裔之間的薪酬差距。

13.農曆新年假期

農曆新年將成為加州公定假日，允許加州勞工休假一天。

加州 運動員 墮胎

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