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FBI：網路詐騙攀升 5年損失187億

記者張曼琳／舊金山報導
根據公布相關圖表顯示，2017年至2021年投訴和損失的年度匯總數據。五年中，IC3共收到276萬44宗投訴，損失 187億元。（記者張曼琳截屏）
根據公布相關圖表顯示，2017年至2021年投訴和損失的年度匯總數據。五年中，IC3共收到276萬44宗投訴，損失 187億元。（記者張曼琳截屏）

聯邦調查局在5日發布的有關假日季詐騙趨勢書面聲明的附件中，附上了2021年網路犯罪報告。報告由聯調局互聯網犯罪投訴中心(IC3)撰寫，報告稱，5年內該機構共收到276萬44宗網路詐騙投訴，且五年間呈逐漸增長的勢頭，受害者損失總金額高達187億元。

報告指出，在去年IC3收到創紀錄投訴數量，共計10萬8869宗投訴，比2020年增長7%，潛在損失超過69億美元。在2021年收到的投訴中，勒索軟件、商業電子郵件洩露和加密貨幣的犯罪為報告的首要事件，其中商業電子郵件洩露共有1萬9954宗投訴，損失近24億美元。在過去五年中，IC3平均每年收到55萬2000宗投訴，涉及全球性的互聯網詐騙。根據公布相關圖表顯示，2017年至2021年投訴和損失的年度匯總數據。五年中，IC3共收到276萬44宗投訴，損失187億元。

同時，報告還指出，IC3在2018年採取針對網路詐騙的恢復資產團隊(RAT)計畫，取得持續成果，簡化了金融機構和聯調局當地辦事處的溝通，以協助凍結受害者的資金。在2021年，IC3的恢復資產團隊，對涉及潛在損失超過4億元，國內對國內1726宗商業電子郵件洩露交易投訴，啟動金融欺詐殺傷鏈(Financial Fraud Kill Chain，簡稱FFKC)，對約3.29億元資金進行凍結，成功率為74%。

聯調局副主任艾伯特(Paul Abbate)在報告中表示，公眾更加關注向聯邦政府報告更多網路事件的需求，並感謝在去年向IC3舉報犯罪的人士，他寫道：「如果沒有這份報告，我們就無法有效地確保對讓這些（網路）攻擊的人後果承擔後果，我們對這些威脅的理解也不會這樣可靠。」

詐騙 聯邦政府 貨幣

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