加州無健保者被罰款13億元 未用於低收戶 州政府「存起來」

加州依然針對沒有保險者開罰。雖然原先計畫將罰金用於幫助低中收入者，可是發現受罰的多數是經濟較差的族群。（記者李榮／攝影）

根據長期關注醫療的凱瑟健康新聞（Kaiser Health News）指出，加州 對沒有醫療保險 的居民處以罰款近三年後，卻沒有分配所收取的罰款收入。也就是說，雖然該收入原本是稱要幫助難以負擔保險費的加州人，然而實際上卻還沒有使用，暫時被州政府「存起來」。

加州財政官員估計，從2020年到2022年的前三年，透過該項罰款徵收的收入總額約為13億元。州長紐森 主張州當局保留這筆錢，以防加州人在未來需要協助支付醫療保險。

其實，在共和黨控制的國會廢除聯邦對未遵守「可負擔醫療法案」（ACA）投保醫療保險規定的人課罰近兩年之後，紐森和民主黨議員在2019年通過加州強制民眾投保醫療保險的要求。當時的川普總統是廢除歐記醫保的推手，理由為該法案的條款「很不公平」。

後來，紐森辯稱，所謂的「個人強制條款」（individual mandate）要求人人都有醫療保險，將有助於加州實現全民投保的目標，並稱罰款將用於幫助加州人，透過州當局成立的可負擔醫療法案保險市場「加州全保」（Covered California）來購買保險。

理論上，罰款收入本應用於向透過「投保加州」購買保險的中低收入加州人提供的州補貼，而紐森和州議員也在同年批准了該補貼。州補貼將補充歐記醫保提供的現有聯邦財務援助。

可是，新冠肺炎大流行後卻改變了整個局勢。為了防止人們在大流行期間失去保險，拜登政府和國會增加向透過歐記醫保市場購買醫療保險的美國人的聯邦補貼，並且最近還依據聯邦「降低通脹法案」（IRA）展延該補貼。

紐森政府聲稱，額外的聯邦援助足以幫助加州居民負擔醫療保險。因此，加州於2021年5月停止發給州補貼。州補貼實施不到兩年就草草結束，其資金來自加州普通基金撥給約3億2800萬元的啟動經費。

但是，州政府仍繼續對未投保者徵收罰款。州財政局發言人帕爾默（H.D. Palmer）表示，鑑於財政預測顯示加州面臨不確定的經濟前景，紐森政府將一些罰款收入「存起來」。他續稱，今年的稅收比預估低了數十億元，如果額外的聯邦財務援助在2025年底到期並且不再展延，將需使用該罰款收入。

帕爾默證實，紐森和州議員在2021年將3億3340萬元的罰款收入，轉移到投保加州的一個「未來用於醫療可負擔計畫」的特別基金中，但稱這只是一次性的轉移，並且不會在近期內使用。

根據州稅務局指出，在2020納稅年度、也就是強制執行投保的第一年，加州就向沒有保險的人徵收了共約4億300萬元罰款，平均每人罰款金額為1196元。

在當年受到處罰的大約33萬7000名加州人中，約有22萬5400人的收入等於或低於聯邦貧困線的400%，即單身人士為4萬9960元，三口之家為8萬5320元。一些最低收入者免於受罰。

根據州稅務官員，到目前為止，大多數因沒有投保而繳納稅務罰款的加州人都是中低收入者，而這群人恰好就是此項收入原本準備幫助的族群。