裁員後…Salesforce擬再減辦公室面積

Salesforce未來可能縮減更多舊金山市中心辦公場所。（美聯社）

舊金山 市最大私人雇主Salesforce的高管們在最近的業績會議上說，該公司可能會繼續縮減其辦公室面積。舊金山的辦公空間空置率最近創下了歷史新高。

Salesforce首席執行長班尼歐夫（Marc Benioff）說，希望在家工作的員工繼續享有靈活性，而首席財務官韋弗（Amy Weaver）說，這家軟件公司正在繼續評估其持有的房地產 。

韋弗在電話中說：「在過去的兩年裡，我們一直在繼續重新規畫我們的房地產戰略，這不僅是為了優化規模，也是為了繼續保持混合工作環境，優化人們的工作方式以及對他們的空間的使用。這包括目前大量減少我們擁有的房地產數量。」

Salesforce已經開始削減舊金山的一些辦公空間。該公司於2022年7月將其在佛利蒙街50號大廈的近一半的辦公空間掛牌出租，該樓是有43層的Salesforce West大廈。Salesforce的一位發言人當時告訴媒體，它將保持對該建築的所有權，並可能在未來重新使用其空間。它還在2021年3月取消了對位於舊金山Transbay社區的未建成的Parcel F大廈32萬5000平方英尺辦公空間的租賃。

「我們正在轉租Salesforce West的樓層，以最有效地利用我們的房地產空間。」該聲明當時說。「作為舊金山最大的私人雇主，我們對這座城市有著深深的承諾，我們積極歡迎員工回到Salesforce大廈上班。」

Salesforce在今年10月裁減了約90人，僅僅一個月後，11月又裁減了數百名員工。它還凍結招聘直到2023年1月。

該公司在灣區 有超過一萬名員工，儘管在舊金山總部裁員，但在3月的一篇博文中，該公司宣布計畫在未來兩年內在東京、都柏林、雪梨和芝加哥設立Salesforce大廈。