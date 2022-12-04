美中台關係座談 專家褒江澤民、貶習近平

三位主講嘉賓為哈佛大學教授柯偉林（左起）、亞洲協會美中關系中心主任夏偉以及前「華盛頓郵報」駐外記者和編輯潘文。（本報記者攝影）

柏克萊加大中國研究中心舉辦的「美國、中國大陸和台灣的三角關係」講座，座談會嘉賓包括哈佛大學教授柯偉林(William c.Kirby)；前「華盛頓郵報」駐外記者和編輯潘文 (John Pomfret）以及亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell) 。講座也涉及了近期引起國際關注的「白紙運動」，以及對近日逝世的江澤民 的回憶。

在2日下午舉行的座談會中，柯偉林表示，他居住在上海「烏魯木齊路」附近的朋友告訴他，前幾天見到「烏魯木齊路」街道的標誌被撤走，有人現場喊出「共產黨下台、習近平 下台」等口號。潘文則表示，這樣的口號從未在毛澤東、鄧小平及其他領導人時期提出，現在中國有這樣的聲音出現，意義非凡。

「習近平傾向史達林主義」

柯偉林表示，習近平在中共20大提出中國特色社會主義是人類文明的新形態，之前從未被提出過。他還暗示，習近平的學歷背景可能是虛假的，基本上可以確認的是，習近平並不是一個花大量時間閱讀研究馬克思的人。柯偉林說：「馬克思沒那麼有幫助，而且幾乎可以肯定，習的演講稿都不是習自己寫的。」

對此，潘文表示認同，他說：「習近平可能不是馬克思列寧主義思想的專家，但我認為他是史達林主義意識形態方面的專家，他很可能研究過史達林，並且定期參閱共產主義者史達林的有關參考文獻。」

夏偉則認為，當局將「烏魯木齊路」路牌撤走的行為，讓他想到一句中文俗語「跑得了和尚，跑不了廟。」他說：「你可以擺脫那個路牌，但你不能擺脫它背後的原因。」他還分析，撤走路牌的行為，「是從列寧那裡傳下來的奇怪的、共產主義的矯揉造作，表面工作成為最重要的。如果你能讓它看起來正確就好，是不是真的正確，都沒關係了。」

柏克萊加大中國研究中心舉辦「美國、中國大陸和台灣的三角關係」講座。（本報記者攝影）

「習愛排場…就像一尊雕像」

夏偉也將中國當局的舉措，與文化大革命時期的一件事比較，當時羅馬尼亞代表團前去中國參觀工廠，中國政府花一個星期的時間拔除場地的雜草，撿起垃圾，讓一切看起來都很美觀。他說：「習近平對排場、環境和儀式的重視，損害了他在國際事務中完成工作的能力。」與拜登總統微笑、健談和自然的形象相比，習近平「就像一尊雕像」。

潘文表示，於習近平相比，近期逝世的江澤民則是一個較為活潑的「交易撮合者」。他問：「誰能想到一個中國領導人會在講話中用了一個英文單詞open？你可能認為這對中國領導人來說很愚蠢？但他做的事情實際上還是很成功。」

江澤民看盜版鐵達尼號？

夏偉則回憶，他曾經與前總統柯林頓 在北京與江澤民會面。為迎接柯林頓，江澤民舉辦了盛大的現場記者會。柯林頓和江澤民都非常愛開玩笑和健談，整個過程十分愉快，甚至還談論了西藏問題。他認為，江澤民與習近平作風的對比，太過鮮明，儘管江澤民也有很多「黑歷史」，但在他逝世後，人們或許又會重新記得他的好處和成就，而這顯然對習近平十分不利。

柯偉林也回憶起往事，他曾經在參加北大和哈佛的交流時見過江澤民，參觀過江澤民的辦公室，在辦公室內見到一架鋼琴。當時有人問江澤民，他喜歡的曲子是什麼，江澤民回答是電影「鐵達尼號」（Titanic，又譯「泰坦尼克號」）的主題曲。柯偉林說，那時「鐵達尼號」還未在中國上映，江澤民看的可能是盜版。

毛鄧對台政策 比習更務實

夏偉表示，毛澤東對於台灣的政策，相對於習近平來說更務實些。毛曾表示，收復台灣可以等100年，這一政策非常明智，鄧小平來也發表過同樣的意見。

夏偉認為，現在習近平的政策簡單地說就是，「台灣是我們的，雖現在還不是最合適的收回時機，但我們會等待。」夏偉認為，如果習近平真的相信主權，不放棄這一主張，可以效仿蘇格蘭，用投票方式解決台灣問題。