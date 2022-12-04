感恩節效應 灣區新冠病例激增8成 流感和RSV病例也增加

感恩節假期後灣區COVID病例激增 上升八成。（美聯社）

自感恩節以來，灣區 和加州的COVID-19病例正在激增，對疫情防備已感疲憊的公眾不再戴口罩 ，或排隊等候接種最新的疫苗補強針，節日聚會似乎助長了病毒傳播。灣區許多居民在感恩節後，看到身邊朋友和親戚被COVID感染。

灣區9個縣的病例已經從10月下旬每10萬居民平均8例，跳到11月底的13例以上，增加了80%。灣區每個縣都至少處於聯邦疾病防治中心CDC的第二高實質性傳播等級，而聖他克拉拉縣和蘇拉諾縣已經處於高等級。聖他克拉拉縣和馬連縣已經從CDC的低度社區等級上升到中度，反映出病毒對當地醫院的影響。

在9個縣的灣區，所有COVID檢測結果呈陽性的比例自10月下旬以來一直在急劇上升，躍升超過10%。 其中最令人不安的是：住院人數也在上升，從10月底全州最低的1500多人上升到11月30日的3793人。COVID陽性患者，增加了一倍多。

柏克萊加大傳染病和疫苗學榮譽臨床教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）博士稱此現象為「感恩節效應」，但他並不感到驚訝，在他看來，隨著聖誕節和新年慶祝活動的到來，病例毫無疑問會持續上升，只是幅度如何的問題。

聖他克拉拉縣衛生官員柯迪（Sara Cody）醫生說，監測當地廢水所含COVID-19的病毒數據發現，進入感恩節時病毒就開始上升，在節後更出現急劇上升。

此外，流感和RSV（即呼吸道融合病毒，對嬰兒來說是危險的）也在增加。聯邦疾病防治中心現在將加州列為流感類疾病活動最多的11個州之一。北加州凱瑟醫療中心報告說，RSV入院人數是2017-2018年冬季以來的最高水平。舊金山加大醫學部主席瓦切特（Bob Wachter）博士說，那裡的醫院COVID患者人數已經翻了一番，達到30人。

柯迪說，我們正處於COVID-19、流感和RSV的 「嚴重呼吸道病毒匯流」之中。她敦促人們接種流感疫苗 和更新的COVID-19補強針，以適應當前病毒的omicron變體，並在室內戴上口罩。 盡管她不認為會有新的口罩強制令，「但這並不意味著在室內戴口罩不是非常重要的」，她說，她自己在室內公共場所佩戴KN95口罩，在飛機上佩戴N95呼吸罩。

「許多人在心理上已經向前看了，繼續他們的正常生活，這是完全可以理解的，」柯迪承認。「但我覺得有必要讓公眾知道，外面的天氣不好，有很多病毒在流通，對此你可以有所行動：注射流感疫苗，接受COVID強化治療，在室內戴口罩。我們不僅有COVID，還有流感和RSV，而口罩有助於保護你免受所有這些病毒的侵害。