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吃美食、看表演 屋崙華埠冬至街會好熱鬧

記者張曼琳／屋崙報導
多位現任和新當選的民選官員、社區人士出席「冬至」街會剪綵儀式。（記者張曼琳／攝影）
多位現任和新當選的民選官員、社區人士出席「冬至」街會剪綵儀式。（記者張曼琳／攝影）

屋崙華促會（OCIC）主辦的灣區首個以「冬至」為主題大型街會，如期於3日揭幕。即便伴著絲絲細雨，及初冬的陣陣凉意，現場的近100個攤位、數百種美食、舞台表演，仍令參與街會的人們興奮不已，流連忘返。

為期兩日街會活動3日是第一天，當日中午，多位東灣現任和新當選的民選官員出席「冬至」街會剪綵儀式。活動主辦方華促會主席莊錦鎮（Stewart Chen）致詞，感謝前來參與街會的每一位人士。他表示，雖然近期華埠的治安和道路清潔有所提升，但仍需要社區共同的努力和幫助。「華埠促進會約在一年前成立，我們的任務，就是開展和改進社區活動，本次街會就是華促會推動的活動之一，這也是我們開展的第一個冬季節日活動。」他說：「華埠活動不會因雨天而止步，將繼續前行。」

剪綵後現場有舞獅表演。（記者張曼琳／攝影）
剪綵後現場有舞獅表演。（記者張曼琳／攝影）

選區包括屋崙市的州眾議員邦塔（Mia Bonta）也冒雨前來參加街會剪綵，她在致詞中說：「雨天意味著恢復活力，我們將在春天迎接綠色，現在要做的就是一同慶祝冬至。」邦塔也表彰屋崙華促會為改進社區而做出的努力，包括服務華埠小商業，令華裔社區獲得提升和認可。

眾議員邦塔冒雨前來參加街會剪綵。（記者張曼琳／攝影）
眾議員邦塔冒雨前來參加街會剪綵。（記者張曼琳／攝影）

新當選阿縣第三區縣議員的譚蓮娜（Lena Tam ）用廣東話向公眾送出冬至的祝福，她表示，她在華埠工作了30年，屋崙華埠商會和屋崙華促會的努力對華埠的復甦非常重要。她承諾，上任縣議員後，將繼承已故縣議員陳煥瑛（Wilma Chan）的精神遺產，她邀請在場所有人參加她在本月21日下午5時在林肯公園舉行的就職宣誓活動。

新當選屋崙市長的盛桃辦公室幕僚長韋伯（Renia Webb）透露，盛桃因受邀赴白宮，無法親自參加街會。韋伯表示，她代表盛桃向華裔社區送上節日祝福，並稱「屋崙將迎來全新的一天。」屋崙市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）也因出差，派辦公室代表Tiffany Kang參加剪綵。

冒雨參與街會的人流。（記者張曼琳／攝影）
冒雨參與街會的人流。（記者張曼琳／攝影）

當選阿拉米達縣地檢長的普萊斯（Pamela Price）、屋崙第四區市議員拉馬錢德蘭（Janani Ramachandran ）和第六區市議員詹金斯（Kevin Jenkins ）也到場致詞，向華埠社區送上祝福。執法機構代表屋崙警局華裔副警長黃家華（Clifford Wong）、警局隊長比爾（Jim Beere）、阿縣縣警辦公室代表也參與剪綵。此外東灣台山同鄉會、家橋驛社、SEIU 2015工會、加州廢品回收公司等社區機構等參與剪綵，與社區共襄盛舉。

屋崙華埠「冬至」街會今（4）日繼續舉行，除了各種攤位和全天候的舞台表演外，現場還派送免費味全湯圓，並可在場兌換黃柳霜紀念幣。另還可參加有獎攝影活動，用手機拍攝一張參加本次街會的照片，到活動攤位免費打印並上傳社交平台，就有機會贏得智能觸屏電子相框、袖珍針灸推拿治療儀、健康手環等豐富禮品。

活動主辦方華促會主席莊錦鎮（中）在場致詞。（記者張曼琳／攝影）
活動主辦方華促會主席莊錦鎮（中）在場致詞。（記者張曼琳／攝影）

屋崙 華埠 華裔

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