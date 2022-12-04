金山市長專欄／塗鴉清除計畫 市府資助商舖

感恩節當天，市長布里德和市府律師邱信福到救世軍參加切火雞。

親愛的讀者們：

上周，我們與公務局、商業和社區領袖一起，為社區商業走廊的店舖和其他私人物業啟動了舊金山 新的塗鴉清理計畫。

該試點計畫將致力於減輕參與的業主從其建築物中移除塗鴉的財務負擔，允許專業的公務局人員或承辦商以零成本清除受塗鴉影響的物業和商戶。

為期兩年的試點計畫注入額外撥款，聘請新的六人工作小組人員。之前，公務局只專注於清除在公共道路上和公用場所上的塗鴉，如標誌柱和擋土牆。根據市府法律，私人物業主有責任及時清除塗鴉。公務局檢查員每年都會回覆透過舊金山311客戶服務中心提出的數百起塗鴉投訴。

有興趣獲得清除塗鴉服務的業主和商戶，應透過311客戶服務中心提出申請。當局將專注於清除從公共道路可見的大樓外部的塗鴉。試點計畫不包括修復受損的壁畫、破爛的窗戶和被酸玷汙的窗戶。此外，正在建設或正在翻新的房產上的塗鴉都被排除在計畫之外。

在為期兩年的試點階段中，公務局將衡量資源是否能充分滿足需求以及減少塗鴉工作的有效性，以便市長和市議會可以制定下一步計畫。

這個塗鴉清除計畫只是幫助社區的工作一部分。隨著舊金山繼續經濟復甦的努力，我們必須繼續專注於保持市內的安全和清潔，同時繼續支援市內的小商業，確保它們蓬勃發展。

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