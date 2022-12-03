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「台灣危險地擁抱美中競爭」 柏加大中國中心談三角關係

本報記者／柏克萊報導
論壇三位主講嘉賓：柯偉林（自右至左）、夏偉、潘文。 （本報記者／攝影）
論壇三位主講嘉賓：柯偉林（自右至左）、夏偉、潘文。 （本報記者／攝影）

柏克萊加大中國研究中心2日舉辦一場名為「美國、中國大陸和台灣的三角關係」講座。座談會主講嘉賓包括哈佛大學教授柯偉林(William c.Kirby)、前「華盛頓郵報」駐外記者和編輯、作家潘文 (Tohn Pomfret），以及亞洲協會美中關係中心主任夏偉(Orville Schell) 。三人就目前太平洋及海峽兩岸的熱點問題談了他們的看法。

哈佛教授柯偉林表示，台灣正「危險擁抱」中美競爭。（本報記者／攝影）
哈佛教授柯偉林表示，台灣正「危險擁抱」中美競爭。（本報記者／攝影）

柯偉林：台灣安全備受關注

柯偉林是哈佛中國研究教授和哈佛商學院SpanglerFamilv工商管理教授、哈佛中國基金會主席。該基金是為中國研究設立的學術風險基金。柯偉林同時身兼哈佛大學上海中心主席。

座談會上，柯偉林介紹台灣一些簡史，台灣先有原住民，再有來自中國各省的居民，1895年起，則被日本控制約有數十年。他說，在日據時期，「台灣發展成為工業化和現代化的地方，在日據初期建造的總統府沿用至今，繼續服務中華民國。」

他表示，自孫中山、蔣介石時期開始，中華民國30年來都是美國的盟友，即使1979年中華人民共和國與美國建交，台美外交關係終止，但台灣仍是美對外政治的核心。柯偉林表示，美國和中華民國曾簽署「美國共同防禦條約（American Mutual Defense Treaty）」，以及前美國總統艾森豪（President Eisenhower）於1960年訪台會晤蔣中正的歷史，現在鮮有人知。他指出，台灣的獨特在於其本土改革成功，國民黨的權力在台灣民主進步中，看似被削弱，但實際上是順應時代，得到民主制度。

柯偉林表示，此前裴洛西訪台行程，讓台灣安全備受關注。「台灣在危險地擁抱美中競爭，今天的台灣不僅僅是中美關係。」

潘文認為，中國仍然需要美國。（本報記者／攝影）
潘文認為，中國仍然需要美國。（本報記者／攝影）

潘文：揭露習近平世界觀

曾任「華盛頓郵報」駐外記者潘文曾著有「中國課：五個同學和新中國的故事」、「來自華沙的愛：波蘭間諜、中情局和一個不可能的聯盟的形成」等書。

潘文開場引用2019年習近平的內部發言，對比2013年習在達沃斯經濟論壇中稱讚全球化的發言。潘文認為，對比前後兩次發言，可以充分看出典型的中國官員對外的「套話」，以及內部講話使用「中文加密」的另一版本。

潘文指出，習近平的內部發言，讚揚馬克思、恩格斯對資本主義社會矛盾的分析並未過時， 包括關於資本主義必然滅亡和社會主義必然勝利的觀點。習近平表示：「社會主義處於初級階段，中國還必須同資本主義及其最主要的代表進行合作和鬥爭。」

他分析，通過了解習近平的世界觀，再觀察中國的現狀，其間有直接聯繫。目前，中國面臨高失業率，經濟並無增長，同時疫情動態清零政策、低疫苗接種率、人口老齡化等問題多。

潘文表示，目前中國對美國持相對友善態度，與拜登展開談話，因為中國需要和美國合作。他還分析，這也是幾周前台灣成為焦點，但很快就退居其次的原因。

夏偉表示，中美將重回對抗。（本報記者／攝影）
夏偉表示，中美將重回對抗。（本報記者／攝影）

夏偉：中將與世界脫鉤

夏偉是紐約亞洲協會美中關係中心主任，曾任柏克萊加大新聞學研究生院院長。他曾在印尼為福特基金會工作，自70年代中期以來在中國到處旅行。夏偉是15本書的作者，其中有10本是關於中國的。

夏偉認為，中國對台灣的主權和領土主張，是無法化解的，在中國看來台灣是中國的一部分，無可爭議；而且中國最終要統一台灣，且如習近平所說的宜早不宜遲。

他認為，中美為此將回到對抗狀態，即便美國已多方努力，多年來給予中國支持。夏偉透露，1989年「六四事件」期間，前總統布希私下派時任國家安全顧問史考克羅（Brent Scowcroft）與鄧小平會面，史考克羅數次向鄧小平表示，「總統布希是您的朋友」。

夏偉表示，習近平自認中國將成為強國的新觀念，促成台海的緊張局勢，並將導致與世界脫鉤。夏偉引述一位諾貝爾文學獎得主的發言描述近期在中國發生的「白紙運動」：「你知道，在一個由沉默統治的社會，一個人說真話，聽起來像一聲槍響。 」夏偉認為，這就是我們現在看到的正在中國發生的事情。

習近平 柏克萊加大 中華民國

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