冬季風暴襲太浩湖地區 降水為加州帶來福音

冬季風暴襲太浩湖地區，為民眾滑雪和緩解旱情形成「雙贏」局面，灣區周六將再降雨。 （美聯社）

近日為灣區帶來降雨的冬季風暴 ，也在太浩地區的塞拉山和滑雪 勝地傾倒了厚厚的雪。大雪和濕滑的道路對駕駛造成了威脅，但降水對加州 的水供應則是一個福音。

根據加州水資源局（California Department of Water Resources）的數據，最近的這場風暴，使全州的積雪量達到12月1日的正常值的106%。

柏克萊加大中央塞拉山積雪實驗室的首席科學家施瓦茨（Andrew Schwartz）說，本周的風暴已經在實驗室所在地降下大約一英尺的雪。他預計，在風暴結束前，還有半英尺到一英尺半的雪即將到來。

被施瓦茨稱為「我們的麵包和黃油」的「雪水當量」（Snow water equivalent）數字，反映了雪如果被融化，會產生多少水。這些信息可以幫助水資源管理者決定可從水壩和水庫輸送出去的水量。目前太浩地區許多地點的雪水量是12月1日正常情況的85%至95%。

目前整個加州的平均雪水量為3.2吋，並將隨著更多的降水而繼續上升。「周五（2日）晚些時候到周日（4日）晚上，我們會有另一個風暴系統經過，」國家氣象局Reno分局的氣象學家約翰斯頓（Chris Johnston）說，在此期間，大太浩湖地區的冬季風暴警報正在生效，預計將有大雪和陣風，旅行可能非常困難甚至不可能。

新聞室氣象學家Gerry Díaz說，太浩地區的滑雪場從周六（3日）下午開始可能會出現2至3英尺的積雪。而一些最高的山峰周四（1日）已下了4英尺的雪，這對供水和娛樂都有好處。

施瓦茨說：「雪量比一年中的這個時候典型的粉狀雪要多一點，很適合滑雪，當雪有這樣深的時候，對我們的水資源很有利。這對每個人來說都是一種雙贏。」

再回到灣區，周四的暴風雨天氣可能會在周末繼續。周四，屋崙和舊金山的降雨量超過國家氣象局的最初預測，在周四的24小時內都接近一吋。該地區的大多數山區都過了一吋的標誌，而在聖他克魯茲山則有兩吋的雨量。

從周六上午10點以後開始，聖荷西可能再次出現近半英寸的降水；東灣周末的降雨量可能比周四的略少。國家氣象局周五預測，該地區絕大部分直到周二（6日），氣溫將不會超過50度；同一時期的夜間溫度大多保持在40度以下。