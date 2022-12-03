票數相同…列治文市2市議員候選人 抽籤定輸贏

列治文市兩名市議員候選人最終得票數相同，將抽籤決定當選者。(Getty Images)

民主選舉中候選人旗鼓相當難分勝敗的事常有，但兩人對決最後得票數相同的事，十分少見。康曲柯士達縣列治文市兩名市議員候選人競選，最終得票數就真的相同，以致於最後要由地方官員自信封中抓取候選人名字的抽籤方式，來決定當選者。

根據2日下午公布的康曲柯士達縣最終選舉結果，巴特(Andrew Butt)與澤佩達(Cesar Zepeda)兩位候選人在列治文市第二選區議會競選中，分別獲得1921票。

巴特原領先5票，直到康縣本周處理另外11張來自第二選區選票，這些選票必須更正缺少簽名或簽名不符合等小錯誤。康曲柯士達縣選舉登記書記員庫柏(Debbie Cooper)表示，這11票重新計算後，巴特與澤佩達的票數變成平手。官員們用人工方式、審核列治文選區的每一張票。

在其他城市，票數平手情況發生時，可能以投擲骰子或擲硬幣方式決定最後當選人。庫柏表示，列治文市在選舉前就告知康縣，市書記員會在票數平手時，將候選人名字紙條放入沒有標記的信封內、然後用抽籤方式決定當選者。目前尚未知最後勝局何時會發生。庫柏指出，康縣將於2日下午確認選舉結果。列治文市尚未宣布，何時進行抽籤以解決平手問題。

前列治文城市規劃委員、現任市長之子巴特表示，當然寧願贏得選戰，但平手比輸好。這樣的選舉結果讓人有些驚訝。西縣廢水處理區(West County Wastewater District)會長、山頂區鄰里委員會(Hilltop District Neighborhood)創辦人澤佩達表示，對過程感到興奮，「這就是民主運作。」

澤佩達透露，他根據康縣提供給他的名單，親自聯絡需要解決選票問題的選民。其中有一名選民在軍隊中，需要多次聯繫，但當澤佩達與他連絡上時，此人表示已投給澤佩達，並想更正選票問題。澤佩達認為，此人可能是這次選舉的關鍵人物。

根據庫柏辦公室資料，列治文市第二選區共有4194張選票，但實際上僅有3842人在市議會選舉中投票 。所以，每一票都很重要，每一票都須認真計算。