門窗遭破壞 屋崙業主最高可獲補助2500元

屋崙華埠此前遭遇暴力洗劫，不少商戶門窗被打破。屋崙市目前安排有緊急補助金，商戶可申請2500元。 （記者劉先進／攝影）

在州主計長余淑婷（Betty Yee）本周舉行小企業網絡研討會上，屋崙 經濟和勞動力發展局的城市經濟分析師湯馬斯（Juno Thomas）說，從12月1日到1月31日，屋崙小企業業主可申請門面和租戶改善裝修撥款，最高可得到7萬5000元資助。另外，企業被人破壞門窗，也可申請緊急補助金，最高2500元。

在2020年5月底到6月初一波暴力洗劫中，屋崙華埠 至少30戶商戶門窗被砸。如果華埠商戶以後遇到類似情況，就可以申請上述緊急補助金修補門窗。

湯馬斯表示，屋崙有兩大計畫支持小企業。分別是鄰里商業援助計畫和外墻租戶改善補助計畫。鄰里商業援助計畫是一年多以前推出的。免費提供130分鐘預約，在屋崙五大圖書館 ，安排經驗豐富的經濟發展工作人員，幫助企業家和小企業主，努力為每個企業主提供平等服務機會。服務的內容很廣泛，包括如何創業、開辦小企業，小企業貸款和贈款的金融資源的推薦。灣區有豐富的社區發展金融機構的生態系統，為不同類型的企業提供貸款，屋崙可以提供這些管道。「我們還提供場地定位援助，為個人尋找開展業務的場地，如實體店、辦公空間、倉庫空間、所有其他可用的地段。屋崙還訂閱了CoStar房地產數據庫，可提供開放的可用空間。」

屋崙華埠此前遭遇暴力洗劫，不少商戶門窗被打破。 （記者劉先進／攝影）

湯馬斯說，該計畫還幫忙企業主瞭解如何辦理分區規劃、商業許可證等。「很多人正在開設不同類型的企業。如何辦理不同程式和證件，我們提供幫助。此外，我們還可以直接轉介給其他商業資源供應商，企業可以得到一系列的技術援助，包括商業諮詢、指導和行銷。工作人員還將在整個過程中提供後續問題和持續的技術援助。」

湯馬斯說，該計畫實施以來，已進行了150多次預約。並為求助者提供了超過200小時的技術援助和支持。個人也可以進行後續的預約。因此，一旦小企業得到支持，會有一個持續的援助和支持。「通過在當地社區提供預約，我們在東屋崙和西屋崙地區提供服務，這些社區的投資通常不足。現場援助而不是虛擬支持，可以緩解數字障礙。不是每個人都有機會使用線上服務。」

湯馬斯說，市民可致電510-238-7398或登錄官網https://www.oaklandca.gov/services/remote-business-assistance-appointments預約現場服務。服務地點分別為，West Oakland圖書館，81st Avenue圖書館，César E. Chávez圖書館，Golden Gate和Eastmon圖書館，以及Dalziel Building in Downtown，TCC Resource Center。

屋崙華埠此前遭遇暴力洗劫，不少商戶門窗被打破。 （記者劉先進／攝影）

湯馬斯說，屋崙從12月1日開始還啟動了外墻和租戶改善裝修撥款申請。截止日是1月31日。允許業主改善企業的外部和內部經營環境。透過基金，最高可申請7萬5000元撥款（註：外牆改善計畫最高撥款3萬，租戶改善最高撥款4萬5000元）。所謂裝修內外部情況，包括繪畫，標識牌、照明、路邊攤位裝修等。另外，針對破壞商戶門窗（即此前針對商戶的暴力洗劫破壞企業門窗）行為，屋崙還提供緊急應急補助金，最高可申請2500元，用於維修。市民可致電510-238-3853或登錄網站https://www.oaklandca.gov/resources/ftip-program申請。