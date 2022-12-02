感恩節後 加州新冠確診、住院數激增

感恩節後新冠病例與住院人數激增，灣區與加州的新一波疫情已經形成。（美聯社）

灣區和加州 的新冠病例及住院人數持續增加，攀升的速度已經和先前幾波疫情 的速度一樣驚人。

數據顯示，加州現在每日新增的新冠病例已增加到5466例，比一個月前大增157%。更讓人擔心的是，根據衛生廳12月1日公布的最新數據，加州因確診新冠住院的人數增加到3793人，比一個月前增加133%。

隨著人們防疫態度放鬆、寒冷的天氣將人們趕進室內，公共衛生專家已經在為今年冬季的新一波疫情做準備。除了新冠，醫療系統今年還面對另外兩種捲土重來的傳染病，呼吸道融合病毒（respiratory syncytial virus，簡稱RSV）和流感，各地醫院負荷已呈緊張狀態。

灣區衛生專家表示，鑑於民眾的整體免疫力 已經因為接種疫苗和先前感染變高，目前無法預測今年冬季情況會有糟。衛生專家比較擔心的是新Omicron亞型病毒株BQ.1和BQ.1.1的出現，它們躲避免疫力的能力比早期變種病毒株更強，而且目前只有少數人接種了新推出的二價加強針（bivalent booster）。

格萊史東研究院（Gladstone Institutes）資深研究員格林（Warner Greene）說：「我認為，這個假期將成為新冠病毒和流感病毒傳播的沃土，我們可以預期，這兩種病毒造成的病例都會增加。因此我認為，如果你屬於高風險群體，你必須非常積極主動採取有效的措施來保護自己。」

截至12月1日，加州因為確診新冠而住院的人數創下了自8月以來的新高，加護病房空床數也自3月頭一周以來首次低於1900張。數據顯示，加州的檢測陽性率在一個多月內已增加一倍有餘，過去一周的檢測陽性率已超過10%。

柏克萊加大傳染病學名譽教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「目前看來，疫情並沒有朝正確的方向發展，而是朝錯誤的方向發展。」

根據美國疾病防制中心（CDC）的數據，美國上周新增的新冠病例中，有將近六成是BQ.1和BQ.1.1造成的。此外，CDC還開始追蹤Omicron另一個新亞型病毒株XBB，XBB是今年秋季肆虐整個亞洲的病毒株。

格林說：「幾乎可以肯定，新冠病毒會引起季節性病例激增，但規模會有多大還不清楚。如果躲避免疫力能力最強的XBB成為主要傳播的病毒株，美國的病例將以每12天增加一倍的速度增加。XBB是一種具有非常、非常高度傳染性的病毒株，加強針恐怕對它沒有太大作用。」

自10月以來，灣區的新冠住院人數已增加了87%。根據CDC預測，到12月23日，美國每日新增的新冠住院總人數可能增加到1萬1000人，加州可能為1000多人。

加州目前只有16%符合資格的人接種了二價加強針。格林說：「面對現在這些能躲避免疫力的變種病毒株，疫苗抗體已經不再那麼有效，免疫力有效期變得較短，讓人們面臨較大的感染風險。」