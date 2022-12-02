罷工第三周 柏加大校長室被占據、百人闖行政會議

加大系統大規模罷工的第三周，數百名學生員工在加大校園抗議、爭取權益。此行動被認為是美國歷史上最大型的大學勞工行動。(圖截取自電視畫面)

在加大系統大規模罷工 的第三周，數百名學生員工1日占據柏克萊加大 校長辦公室，打亂正在舉行的大學生與行政人員會議，並在校園內各大樓靜坐。工會代表表示，這是一系列計畫性行動。

加大發言人吉爾摩(Janet Gilmore)表示，當日上午10時多，約有200名抗議人士衝進校園行政大樓大門。加大校警在現場待命，校園領導人員開會商討「監督與評估」(monitor and evaluate)情況。校長克里斯特(Carol Christ)不在大樓內，所有教職員除了保全人員之外、全數離開。

工會代表指出，幾名占據大樓抗議人士，帶了睡袋並計畫整晚在大樓過夜。

工會表示，約於下午2時30分，另外約有100名學生員工闖入大學部學生會與校方行政人員在Eshleman Hall舉行會議，要求更好的待遇。罷工人士也在校園內其他教學大樓靜坐示威，包括Stanley Hall、Dwinelle Hall與Wurster Hall。

加大公共政策研究生安特佐(Mia Antezzo)在校園California Hall大樓抗議，她發出訊息表示，她與同事們冒著被逮捕的危險，要向校長克里斯特表明，當校園數千位員工不受到尊重與被嚴重低估價值時，她不能像往常一樣繼續工作，校長並沒有透過公平合約來確保員工需求被重視。

位在屋崙的加大校長辦公室一直與罷工者進行談判，而非在個別校區。

這次罷工抗議活動約有4萬8000名研究人員、博士後、教學助理與研究生參加，阻礙加大各校園與實驗室的教學與研究，被認為是美國歷史上最大型的大學勞工 行動。這些罷工人士大部分在加大從事教學與研究工作，11月14日開始罷工活動，期望在期末考試前的行動，可迫使加大提高薪資並改善工作條件。

這些罷工者包括1萬9000名教學助理、7000名博士後研究生，他們已與加大進行談判一年，還有5000名在職學術研究人員。包括博士後與學術研究人員已於周二、與校方達成初步協議，將讓約四分之一罷工者重返工作崗位。抗議團體表示，他們將持續罷工，直到他們的新協議獲得批准。