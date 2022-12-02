我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美檢方請求「駁回指控」孟晚舟 結束美中緊張段落

買VR眼鏡被拒 密爾瓦基10歲男童開槍殺了媽媽

罷工第三周 柏加大校長室被占據、百人闖行政會議

編譯組／灣區12月1日電
加大系統大規模罷工的第三周，數百名學生員工在加大校園抗議、爭取權益。此行動被認為是美國歷史上最大型的大學勞工行動。(圖截取自電視畫面)
加大系統大規模罷工的第三周，數百名學生員工在加大校園抗議、爭取權益。此行動被認為是美國歷史上最大型的大學勞工行動。(圖截取自電視畫面)

在加大系統大規模罷工的第三周，數百名學生員工1日占據柏克萊加大校長辦公室，打亂正在舉行的大學生與行政人員會議，並在校園內各大樓靜坐。工會代表表示，這是一系列計畫性行動。

加大發言人吉爾摩(Janet Gilmore)表示，當日上午10時多，約有200名抗議人士衝進校園行政大樓大門。加大校警在現場待命，校園領導人員開會商討「監督與評估」(monitor and evaluate)情況。校長克里斯特(Carol Christ)不在大樓內，所有教職員除了保全人員之外、全數離開。

工會代表指出，幾名占據大樓抗議人士，帶了睡袋並計畫整晚在大樓過夜。

工會表示，約於下午2時30分，另外約有100名學生員工闖入大學部學生會與校方行政人員在Eshleman Hall舉行會議，要求更好的待遇。罷工人士也在校園內其他教學大樓靜坐示威，包括Stanley Hall、Dwinelle Hall與Wurster Hall。

加大公共政策研究生安特佐(Mia Antezzo)在校園California Hall大樓抗議，她發出訊息表示，她與同事們冒著被逮捕的危險，要向校長克里斯特表明，當校園數千位員工不受到尊重與被嚴重低估價值時，她不能像往常一樣繼續工作，校長並沒有透過公平合約來確保員工需求被重視。

位在屋崙的加大校長辦公室一直與罷工者進行談判，而非在個別校區。

這次罷工抗議活動約有4萬8000名研究人員、博士後、教學助理與研究生參加，阻礙加大各校園與實驗室的教學與研究，被認為是美國歷史上最大型的大學勞工行動。這些罷工人士大部分在加大從事教學與研究工作，11月14日開始罷工活動，期望在期末考試前的行動，可迫使加大提高薪資並改善工作條件。

這些罷工者包括1萬9000名教學助理、7000名博士後研究生，他們已與加大進行談判一年，還有5000名在職學術研究人員。包括博士後與學術研究人員已於周二、與校方達成初步協議，將讓約四分之一罷工者重返工作崗位。抗議團體表示，他們將持續罷工，直到他們的新協議獲得批准。

罷工 柏克萊加大 勞工

上一則

風暴帶來入冬後第一場大雨 灣區乾旱暫解

下一則

感恩節後 加州新冠確診、住院數激增

延伸閱讀

再談掌摑事件 威爾飆淚：不是我想成為的人

再談掌摑事件 威爾飆淚：不是我想成為的人
涉漏稅、詐騙 實境節目明星判12年

涉漏稅、詐騙 實境節目明星判12年
祕戀一年 克里斯伊凡約會艾芭被狗仔拍到

祕戀一年 克里斯伊凡約會艾芭被狗仔拍到
克里斯伊凡獲年度「最性感男人」 巨石強森親自頒獎

克里斯伊凡獲年度「最性感男人」 巨石強森親自頒獎
賽普勒斯東正教領袖病逝 反對俄侵烏嗆普亭：信什麼教？

賽普勒斯東正教領袖病逝 反對俄侵烏嗆普亭：信什麼教？

熱門新聞

一名華人手舉「要民主不要獨裁，中國不需要皇帝」的標語（記者李榮/攝影）

白紙革命 聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

2022-11-30 23:03
阿賽頓連續第六年蟬聯全美房價最貴郵區。 （取自推特）

全美房價最貴郵區 阿賽頓6連霸 羅斯排第三

2022-11-24 02:15
科技業大規模裁員，讓許多H1B簽證持有者陷入困境。（Getty Images）

科技業大裁員 衝擊H-1B持有者去留

2022-12-01 14:36
華裔男友Nelson Chia僱傭兇手貝森（Hasheem Bason）殺害女友徐麗麗。被捕後不到一天，在監獄中自殺。（視頻截圖）

殺害金山牙醫徐麗麗兇手不認罪 檢方尋求終身監禁處罰

2022-11-27 20:47
許多人都想要進入矽谷一流的科技公司。而研究發現，科技公司許多員工來自於名牌大學。（記者李榮／攝影）

讀這些學校…進矽谷一流科技公司機率高

2022-11-28 02:13
舊金山科技公司DoorDash和Kraken，將分別裁員超過千名。 （美聯社）

難敵經濟衝擊 DoorDash、Kraken各裁員逾千人

2022-12-01 12:28

超人氣

更多 >
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」
6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多

6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多
網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅

網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅
江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬

江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬