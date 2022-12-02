風暴帶來入冬後第一場大雨 灣區乾旱暫解

入冬後第一場大雨。 灣區12月1日各地降雨顯著 可暫解乾旱。 （美聯社）

12月1日，一場來自太平洋西北部的風暴 給灣區 和北加州 帶來了三周以來的第一場大雨，大雪覆蓋了內華達山脈。預報員說，在周五的短暫間歇後，預計3日和4日會有另一個稍小的雨水系統。在山區，預報員預計到2日早上會有一至三呎的新雪。

從午夜到午後，加州公路巡警局（California Highway Patrol）在灣區接到1300個電話，比晴朗乾燥的前一天同一時間多30%。道路上的積水，以及汽車追尾和水滑，都讓警察更繁忙。

在灣區，這場風暴標誌著自11月8日以來的第一場大雨。在靠近海岸的地方，降水總量更高。國家氣象局（the National Weather Service）蒙特瑞分局的氣象學家羅爾伯（Jeff Lorber）說：「這無疑提供了一些短期的緩解，我們有三周的時間沒有下雨。這應該有助於緩解未來幾周的任何火災問題。我們希望這個月能得到更多降雨」。

到5日，北加州大部分地區應該接近或超過12月初的歷史平均降雨量，但預計下周將出現乾燥天氣。專家說，要打破該州的乾旱，還需要更多的風暴。

Reno西部地區氣候中心的研究人員麥克沃伊（Dan McEvoy）說，要想真正擺脫這種乾旱，需要遠遠超過平均水平的雨雪，一個正常的年份是不夠的，需要連續多個潮濕的年份。他指出，北加州需要在有著最多雨雪的12月、1月和2月帶來風暴，才有機會從這場乾旱中恢復過來。

根據美國乾旱監測1日報告，85%的加州處於嚴重乾旱，41%處於極端乾旱，13%處於特殊乾旱，這是五個類別中最糟糕的，主要位於聖荷昆河谷。

過去三年是19世紀有記錄以來全州最乾旱的三年。該州的主要水庫由於沒有大的潮濕的冬季風暴來填充，水量已經穩步下降。更多的風暴會使地面飽和，這樣流出的水就可以開始重新填滿水庫。

但是，如果風暴過大過快，就會帶來洪水、泥石流、樹木倒塌和停電等弊端。這種冬季混亂的情況在周四已稍有發生。

「這是一場完美的風暴」，太平洋瓦電PG&E發言人托斯塔多（Mayra Tostado）說。「它給一個乾旱的地區帶來了急需的雨水，該地區有很高的火災風險。我們能夠為我們的大多數客戶保持照明，當出現停電時，我們能夠迅速恢復供電」。