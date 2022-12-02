風暴帶來入冬後第一場大雨 灣區乾旱暫解
12月1日，一場來自太平洋西北部的風暴給灣區和北加州帶來了三周以來的第一場大雨，大雪覆蓋了內華達山脈。預報員說，在周五的短暫間歇後，預計3日和4日會有另一個稍小的雨水系統。在山區，預報員預計到2日早上會有一至三呎的新雪。
從午夜到午後，加州公路巡警局（California Highway Patrol）在灣區接到1300個電話，比晴朗乾燥的前一天同一時間多30%。道路上的積水，以及汽車追尾和水滑，都讓警察更繁忙。
在灣區，這場風暴標誌著自11月8日以來的第一場大雨。在靠近海岸的地方，降水總量更高。國家氣象局（the National Weather Service）蒙特瑞分局的氣象學家羅爾伯（Jeff Lorber）說：「這無疑提供了一些短期的緩解，我們有三周的時間沒有下雨。這應該有助於緩解未來幾周的任何火災問題。我們希望這個月能得到更多降雨」。
到5日，北加州大部分地區應該接近或超過12月初的歷史平均降雨量，但預計下周將出現乾燥天氣。專家說，要打破該州的乾旱，還需要更多的風暴。
Reno西部地區氣候中心的研究人員麥克沃伊（Dan McEvoy）說，要想真正擺脫這種乾旱，需要遠遠超過平均水平的雨雪，一個正常的年份是不夠的，需要連續多個潮濕的年份。他指出，北加州需要在有著最多雨雪的12月、1月和2月帶來風暴，才有機會從這場乾旱中恢復過來。
根據美國乾旱監測1日報告，85%的加州處於嚴重乾旱，41%處於極端乾旱，13%處於特殊乾旱，這是五個類別中最糟糕的，主要位於聖荷昆河谷。
過去三年是19世紀有記錄以來全州最乾旱的三年。該州的主要水庫由於沒有大的潮濕的冬季風暴來填充，水量已經穩步下降。更多的風暴會使地面飽和，這樣流出的水就可以開始重新填滿水庫。
但是，如果風暴過大過快，就會帶來洪水、泥石流、樹木倒塌和停電等弊端。這種冬季混亂的情況在周四已稍有發生。
「這是一場完美的風暴」，太平洋瓦電PG&E發言人托斯塔多（Mayra Tostado）說。「它給一個乾旱的地區帶來了急需的雨水，該地區有很高的火災風險。我們能夠為我們的大多數客戶保持照明，當出現停電時，我們能夠迅速恢復供電」。
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