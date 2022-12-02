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清理街頭塗鴉 金山兩年撥款400萬

記者王子涵／舊金山報導
舊金山小商業委員會主席拉瓜納(左起)、市長布里德、市議員梅義加。（記者王子涵／攝影）
舊金山小商業委員會主席拉瓜納(左起)、市長布里德、市議員梅義加。（記者王子涵／攝影）

舊金山街頭藝術已然成為城市文化的一部分，尤其在商圈附近的社區，更體現出城市對藝術表達的包容。但目前大部分的塗鴉藝術仍遊走在法律的邊緣，代價高昂的清理工作也讓不少小商業主頭疼。為應對這類未經業主同意的亂塗亂畫行為，舊金山市長布里德（London Breed）、市議員梅義加（Myrna Melgar）聯合工務局及社區上線塗鴉清理試點計畫，幫助小商業主恢復店面整潔。

為期兩年的項目將減輕業主清理牆面的經濟壓力，派遣專業的工務局人員免費粉刷牆面。今年夏天，市議會批准了該計畫，從當年市財政中撥款200萬元，並準備在下一財年繼續撥款200萬元資助。

11月30日的記者會特意選在一面被塗鴉污染的紅色牆壁前召開，而該建築的業主剛剛在上個月重新粉刷牆壁。布里德表示，新計畫將是對小商業的大力支持，徹底扭轉艱難處境。「當舊金山繼續從疫情中恢復時，很重要的一點就是保持城市的安全和潔淨，同時這也能繼續支持我們小商業更加繁榮。」

布里德強調公共藝術與塗鴉的區別。「公共藝術是在取得了業主及工務局的同意後，進行的藝術創作，而塗鴉往往沒有取得業主的許可。」布里德說，「工務局正努力確保城市景觀美麗，並做最大努力匹配商戶外牆的油漆顏色。」

市長布里德、市議員梅義加在記者會後，共同粉刷牆壁，遮蓋塗鴉。（記者王子涵／攝影）
市長布里德、市議員梅義加在記者會後，共同粉刷牆壁，遮蓋塗鴉。（記者王子涵／攝影）

梅義加是該項目的主要推進者之一。她表示，儘管塗鴉是裝飾畫的一種形式，但一些獨特的顏色搭配以及形式會讓遊客感到，建築破損或疏於管理。「尤其是節日購物季即將到來，這是我們不願看到的。」梅義加說。

根據舊金山法律，私人住宅的業主有責任清理外牆的塗鴉，工務局每一年都要處理上百起塗鴉投訴案件。從7月開始，工務局發出近900份違規通知，規定業主在30天內清處外牆的塗鴉。工務局稱，大多數案件在收費和罰款之前就會得到解決。

清理項目將雇用六名工務局的專業工人進行作業，並目標在72小時之內完成牆面的清潔工作。

布里德表示，城市會提供藝術平台與塗鴉藝術家合作，讓他們有機會進行藝術表達，但未經允許的塗鴉是破壞性行為。「城市立法允許市府律師以民事訴訟的方式，以照片及視頻的方式作為證據，追究違法塗鴉的行為。」布里德說，「即便不一定追究破壞者的刑事責任，要求其賠償經濟損失也是必要的。」

記者會特意選在一面被塗鴉污染的紅色牆壁前召開，而該建築的業主剛剛在上個月重新粉刷...
記者會特意選在一面被塗鴉污染的紅色牆壁前召開，而該建築的業主剛剛在上個月重新粉刷墻壁。（記者王子涵／攝影）

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