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加州總檢察長提醒：汽油補貼退稅 當心歹徒詐騙

記者劉先進／屋崙報導
州總檢察長邦塔（Rob Bonta）發布了一項消費者警報，警告加州人留意針對中產階級退稅的欺詐者。（記者劉先進／攝影）
州總檢察長邦塔（Rob Bonta）發布了一項消費者警報，警告加州人留意針對中產階級退稅的欺詐者。（記者劉先進／攝影）

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）11月底發布了一項消費者警報，提醒民眾留意針對中產階級退稅（Middle-Class Tax Refund，即汽油補貼）的欺詐者。不要被那些說可以加快付款速度的騙子所迷惑。不要提供個人資訊或支付金錢來領取退稅。

邦塔提醒說，民眾會收到裝在信封裏的預付提款卡，信封上寫著，「不是帳單或廣告。關於...
邦塔提醒說，民眾會收到裝在信封裏的預付提款卡，信封上寫著，「不是帳單或廣告。關於你的中產階級退稅的重要資訊。」不包括這一資訊的信封很可能是一個騙局。（視頻截圖）

邦塔表示，有資格獲得一次性退稅的加州人，將在2023年1月前通過直接存款或提款卡（debit card）方式自動收到款項。中產階級退稅的目的是為在生活成本持續上升的情況下、掙扎著維持生計的加州人提供一次性救濟。不幸的是，當加州人耐心地等待直接存款或預付提款卡送達時，被一些不法分子利用騙財，他提醒民眾不要上當受騙。

邦塔的消費者警報建議，民眾可以向加州特許稅務局（FTB）查詢，查看預估自己的退稅金額。雖然一些高收入的人不會收到任何錢，但許多民眾將收到每人200到350元的款項，已婚或有子女的人將得到額外的資助。民眾可登錄網站查詢。https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/middle-class-tax-refund/index.html?WT.ac=Global_banner_MCTR。

另外，不要提供個人資訊或支付金錢來領取退稅。州特許稅務局已掌握了民眾的支票帳戶直接存款，或向大家發送預付提款卡所需的資訊。「要想知道你是否會收到借記卡，請訪問州特許稅務局網站。不要向其他任何人提供個人資訊，如銀行帳戶資訊、社會安全號碼或信用卡資訊。」

提醒說，不要被聲稱可以加快退稅速度的騙子所迷惑。州特許稅務局表示，第一批中產階級的退稅是在2022年10月7日通過直接存款進行的；通過提款卡支付是在10月24日開始。預計支付將持續到2023年1月14日。任何聲稱他們能更快為你拿到錢的人都是騙子。

切勿被要求啟動（activate）或重新啟動預付提款卡的短信、電子郵件或電話所騙。州特許稅務局不會通過短信、電子郵件或電話聯繫民眾。「不要與以這種方式與你聯繫的人分享個人資訊，即使他們聲稱是政府的人。騙子可能會向你發送釣魚短信或電子郵件，使其看起來像政府電子郵件或網站。請不要點擊任何可疑的鏈接。請注意，騙子可以複製或偽裝成政府機構的電話號碼。如果你接到一個電話，請掛斷電話。」

上述警告說，民眾會收到裝在信封裡的預付提款卡，信封上寫著，「不是帳單或廣告。關於你的中產階級退稅的重要資訊。」不包括這一資訊的信封很可能是一個騙局。

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