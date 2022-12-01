科技業大裁員 衝擊H-1B持有者去留

科技業大規模裁員，讓許多H1B簽證持有者陷入困境。（Getty Images）

來自印度的聖荷西軟體工程師維德婭（Vidya，化名）在得知被推特裁員 後十分沮喪，因為她是H1B工作簽證 持有者，她必須立即找到新工作，才能繼續留在美國。

維德婭說：「感覺我們的生活被摧毀了。」

矽谷科技企業十分依賴H1B計畫，他們透過H1B計畫尋找擁有電腦和工程專業背景的員工。現在，隨著科技業的裁員潮愈捲愈大，被解雇的勞工當中，有許多是即將陷入困境的H1B簽證持有者。裁員凸顯了H1B勞工不穩定的身分狀態，如果雇主為了削減成本解雇他們，他們很快就會失去美國居留權。

根據簽證規定，被解雇的H1B簽證持有者必須在60天內找到一份與原工作類似的新工作，或換成其他類型的簽證，否則就得離開美國。

山景城Alcorn移民法律事務所創辦人艾爾康（Sophie Alcorn）說：「許多被裁員的H1B科技勞工已經在美國工作了五年，甚至十年，他們擁有房屋，在美國出生的子女在當地公立學校上學，他們的配偶可能也依賴另一半的H1B簽證才能工作。失去H1B簽證真的讓這些家庭身陷風險中。」

一名被解雇的H1B簽證持有者寫信給艾爾康說：「這不僅僅是金錢和工作，這是我們整個人生。」

根據數據，美國有超過50萬名H1B簽證持有者，大部分集中在矽谷，以Meta、Google、蘋果、推特、英特爾、甲骨文、思科、微軟、亞馬遜和Uber等大企業最多。Meta、思科、亞馬遜、推特、Lyft 和 Stripe，都是最近宣布裁員的公司。

在這些H1B簽證持有者中，以印度和中國移民的問題最嚴重，他們可能已經在美國合法生活和工作多年，但還未取得綠卡和公民身分。這是因為美國每年分配給每個國家的綠卡名額有限，像印度和中國這些人口眾多的國家，只被分配到和其他小國相同的名額。

數位醫療初創公司OncoHealth工程部副總裁馬利亞（Sunil Mallya）已經持H1B簽證在美國待了約十年，他說：「因為我來自印度，所以等待的時間很長。如果我來自其他國家，可能早在五年前就已拿到綠卡。」

由於包括裁員和凍結招聘等多項原因，現在找工作十分困難，就算找到新工作，轉移H1B簽證還要經過許多複雜的程序，60天的期限其實很短。

這個月被一家大型科技公司解雇的卡奇（Kakki，化名）說：「它（裁員）突然讓你的生活變得支離破碎。然後，你必須放下一切，在60天內重新找工作，準備面試。」

維德婭說：「我非常失望，覺得很不公平，因為這不是我的錯，但我卻不得不離開美國。」