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金山童疑在遊樂場誤吸芬太尼 險些致死 警方著手調查

記者王子涵／舊金山報導
要提防做成糖果狀的彩虹芬太尼毒品。(美國禁毒署官網)
要提防做成糖果狀的彩虹芬太尼毒品。(美國禁毒署官網)

芬太尼作為新一代毒品的代表，其致死率已經取代海洛因等傳統毒品，在毒品市場氾濫，每天都有無辜居民因誤吸而致死的案例。芬太尼往往被製作成五顏六色的藥片形狀，類似糖果的造型對於年幼的兒童是致命的威脅。29日，舊金山濱海區（Marina District）的一名年幼兒童，在遊樂場玩耍時被懷疑誤吸芬太尼，險些失去生命，目前警方已介入調查。

一名家長29日晚上在社交媒體表示，他10個月大的孩子在莫斯科尼公園（Moscone Park）玩耍時，被發現吸入芬太尼，醫護人員用Narcan（一種逆轉吸毒過量的藥物）成功救活了他的兒子。

有數十位用戶發表評論，提出問題並表達擔憂，一些人說已經聯繫了政府官員。

消防局發言人巴克斯特（Jonathan Baxter）30日表示，救護人員的確在周二拯救了一名心臟驟停的兒童，但出於病人隱私，他無法證實是否是因為誤吸芬太尼等信息。

家長29日向舊金山紀事報表示，醫院出具的化驗報告證實男孩攝入了芬太尼。官員在30日稱，該報告只能提供給家屬，案件還在調查中。

家長描述說，當時保姆發現男孩一反常態地表現出昏昏沉沉，呼吸困難，嘴唇變藍等症狀，便立即撥打報警電話，並進行心肺復甦。

巴克斯頓說：「消防和救護人員在報警後的2分鐘內到達了現場，進行緊急醫護，成功使男孩蘇醒過來。目前，男孩在當地的急診室觀察，正在康復中。」

警方與市公園康樂局在隨後的調查中，並沒有在遊樂園發現任何的毒品。公園康樂局的發言人稱，監管人員每天至少會打掃三次該區域，其他工作人員也會定期清掃垃圾。警方也沒有找到明顯用於吸毒的工具。

毒品 舊金山 樂園

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