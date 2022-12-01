手舉「中國人要人權」標語 聖荷西追思會數百人轟習下台
儘管29日晚上的烏魯木齊大火遇難者悼念集會，主辦方強調是一場追思活動，而非抗議，但數百名悲憤的華人在聖荷西市政廳廣場上仍然齊聲出喊「打倒共產黨」、「習近平下台」、「共產黨下台」等口號，場面一度失去控制。
與會憤怒的民眾手持象徵著禁言和抗議的白紙和許多反對中共的標牌，抗議北京政府的統治。許多人手舉「不自由，毋寧死」（Liberty or Death）、「要民主不要獨裁，中國不需要皇帝」、「言論自由 ，新聞自由」、「彭載舟，你聽」、「不要核酸要自由，不要霸權要民主，不要領袖要選票，不要習近平要維尼熊」、「解放中國」（Free China）、「不再沉默中爆發，就在沉默中滅亡」、「中國人要人權」（Chinese For Human Right）、「如果燭光都有罪，將黑暗多幾十年」、「光復中國」等標語。
即使害怕 也要挺身而出
一名維族政治難民顫抖著聲音表示，她的很多維族朋友因為害怕被壓迫，在外漂泊十幾年不敢回家；他們害怕政治風波波及家人朋友，也不敢與牆內的家人和朋友聯絡。一名留學生分享了自己的感受，她表示，她在強權政權面前格外弱小，她害怕自己的祖國，同時也對政府的做法感到憤怒。她在看到了集會上來了那麼多有相同感受的人而感動， 所以即使害怕，她也想站出來向中國的同胞表示支持。其他參加者也表示，若在國內他們是沒有勇氣站出來的，因此他們敬佩國內站出來說話的勇敢的人們。
一位發言者表示，他真的很恐懼，雖然戴著口罩，但依然害怕自己瞳孔、聲音、走路的步態被AI識別出來。他害怕胸口被子彈穿透，害怕身體被坦克壓成肉泥。但他認為，中國是自己的家，他有責任克服恐懼，為同胞發聲。
既然站起 就不要再跪下
一名憤怒的華人上台，怒吼著表示，牆內的人民生活在404下的中國，「人會疼，疼了會叫。他們不敢喊，我要幫他們喊」。她安慰正在抗議的人，「如果有人說，『你是走狗，你是漢奸』，不要害怕，因為你們不是，你只是一個能感知他人疼痛的人。 如果有人跟你說，『你在網上叫一叫沒有用』，不要信，他們是在刻意貶低知識分子，阻止思想的傳播，以堵住你們的嘴，讓你被孤立」。
參與者知道，即使在海外，參與這類活動也是有風險的。一名陸生說，他現在持工作簽證，仍是中國公民，他明白自己站在這個集會上發言是很危險。但他認為，那些身在國內的人都敢站出來，我們身在海外更應該站出來支援。 「如果我在一個相對安全的環境裡都不敢站出來，我就對不起他們在國內為我們做出的抗爭。」。
參加活動的一名台裔人士說，「既然站起來了，就不要再輕易跪下去，天總有一天會亮的。」他表示，世界上很多國家會殺抗議的國民，但他不希望這種事在中國發生。
群眾訴求 要有言論自由
聚會另一訴求是要求言論自由，「我們說不出話，我們不敢說話，高壓的言論審查讓每個人不得不自我噤聲」。還有人呼籲矽谷的電腦工程師，一起思考，用科技的手段，強迫中國恢復新聞自由。與會者呼籲，大家要多參與這種街頭政治活動，承擔社會責任，不要一盤散沙，要讓國際媒體更多地去了解發生在中國人民身上的慘劇。
參與者相互鼓勵，不要把中共政權想得太過強大，「它不是一塊鐵板，執行命令的是每一個具體的人。我們就算害怕，也要努力做出反抗，有時候只有當你反抗了，你才會發現事情並沒有想像中的那麼可怕。我們不要活在極端控制之下，我們要爭取自己的生存空間」。
為了聲援抗議活動，一名音樂人連夜寫了一首名為「推倒那面牆」的歌，歌詞寫道：「衝破牢籠，掙脫捆綁，無畏無懼，心懷希望。要推破那面牆，讓陽光充滿深愛的地方。要推倒那面牆，為歷史留下光輝的篇章….，總有一天我們會在沒有黑暗的地方，向前」。
當晚的市政廳廣場，數百人一起喊著出了「你是否聽到人民的歌聲」（Do You Hear the People Sing）這首歌，歌詞中寫道：「你可否聽到人民的歌聲，在黑暗深淵之中徬徨？那是一個民族的歌聲，翻山越嶺，迎得光芒」。
上一則
FB留言