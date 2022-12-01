手舉「中國人要人權」標語 聖荷西追思會數百人轟習下台

一名華人手舉「要民主不要獨裁，中國不需要皇帝」的標語。（記者李榮／攝影）

儘管29日晚上的烏魯木齊大火遇難者悼念集會，主辦方強調是一場追思活動，而非抗議，但數百名悲憤的華人 在聖荷西市政廳廣場上仍然齊聲出喊「打倒共產黨」、「習近平 下台」、「共產黨下台」等口號，場面一度失去控制。

與會憤怒的民眾手持象徵著禁言和抗議的白紙和許多反對中共 的標牌，抗議北京政府的統治。許多人手舉「不自由，毋寧死」（Liberty or Death）、「要民主不要獨裁，中國不需要皇帝」、「言論自由 ，新聞自由」、「彭載舟，你聽」、「不要核酸要自由，不要霸權要民主，不要領袖要選票，不要習近平要維尼熊」、「解放中國」（Free China）、「不再沉默中爆發，就在沉默中滅亡」、「中國人要人權」（Chinese For Human Right）、「如果燭光都有罪，將黑暗多幾十年」、「光復中國」等標語。

聖荷西追思會上出現的標牌。（記者李榮／攝影）

即使害怕 也要挺身而出

一名維族政治難民顫抖著聲音表示，她的很多維族朋友因為害怕被壓迫，在外漂泊十幾年不敢回家；他們害怕政治風波波及家人朋友，也不敢與牆內的家人和朋友聯絡。一名留學生分享了自己的感受，她表示，她在強權政權面前格外弱小，她害怕自己的祖國，同時也對政府的做法感到憤怒。她在看到了集會上來了那麼多有相同感受的人而感動， 所以即使害怕，她也想站出來向中國的同胞表示支持。其他參加者也表示，若在國內他們是沒有勇氣站出來的，因此他們敬佩國內站出來說話的勇敢的人們。

一位發言者表示，他真的很恐懼，雖然戴著口罩，但依然害怕自己瞳孔、聲音、走路的步態被AI識別出來。他害怕胸口被子彈穿透，害怕身體被坦克壓成肉泥。但他認為，中國是自己的家，他有責任克服恐懼，為同胞發聲。

聖荷西追思會上出現的標牌。（記者李榮／攝影） 一名中國人在台上發言，呼喚新聞自由。（記者李榮／攝影）

既然站起 就不要再跪下

一名憤怒的華人上台，怒吼著表示，牆內的人民生活在404下的中國，「人會疼，疼了會叫。他們不敢喊，我要幫他們喊」。她安慰正在抗議的人，「如果有人說，『你是走狗，你是漢奸』，不要害怕，因為你們不是，你只是一個能感知他人疼痛的人。 如果有人跟你說，『你在網上叫一叫沒有用』，不要信，他們是在刻意貶低知識分子，阻止思想的傳播，以堵住你們的嘴，讓你被孤立」。

參與者知道，即使在海外，參與這類活動也是有風險的。一名陸生說，他現在持工作簽證，仍是中國公民，他明白自己站在這個集會上發言是很危險。但他認為，那些身在國內的人都敢站出來，我們身在海外更應該站出來支援。 「如果我在一個相對安全的環境裡都不敢站出來，我就對不起他們在國內為我們做出的抗爭。」。

參加活動的一名台裔人士說，「既然站起來了，就不要再輕易跪下去，天總有一天會亮的。」他表示，世界上很多國家會殺抗議的國民，但他不希望這種事在中國發生。

聖荷西追思會上出現的標牌。（記者李榮／攝影）

群眾訴求 要有言論自由

聚會另一訴求是要求言論自由，「我們說不出話，我們不敢說話，高壓的言論審查讓每個人不得不自我噤聲」。還有人呼籲矽谷的電腦工程師，一起思考，用科技的手段，強迫中國恢復新聞自由。與會者呼籲，大家要多參與這種街頭政治活動，承擔社會責任，不要一盤散沙，要讓國際媒體更多地去了解發生在中國人民身上的慘劇。

參與者相互鼓勵，不要把中共政權想得太過強大，「它不是一塊鐵板，執行命令的是每一個具體的人。我們就算害怕，也要努力做出反抗，有時候只有當你反抗了，你才會發現事情並沒有想像中的那麼可怕。我們不要活在極端控制之下，我們要爭取自己的生存空間」。

為了聲援抗議活動，一名音樂人連夜寫了一首名為「推倒那面牆」的歌，歌詞寫道：「衝破牢籠，掙脫捆綁，無畏無懼，心懷希望。要推破那面牆，讓陽光充滿深愛的地方。要推倒那面牆，為歷史留下光輝的篇章….，總有一天我們會在沒有黑暗的地方，向前」。