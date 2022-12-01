「他們不是恐怖分子」聖荷西華人聲援烏魯木齊 上街舉白紙

追思活動現場，有人放置了寫有「烏魯木齊、貴州，逝者安息」。（記者李榮／攝影）

中國烏魯木齊發生大火致10人死亡，疑似因為過度防疫導致救援延遲才釀致災難，中國各地發生連串抗議活動，要求放寬管制解封，呼籲執政者下台。因為人們手舉「白紙」靜默示威，這場運動也被稱為「白紙運動」或「白紙革命」。近日，抗議的聲浪也蔓延到舊金山灣區。

29日晚間，數百名華人 相聚聖荷西市政廳門前，大家穿著黑衣，帶著電子蠟燭和鮮花，手舉A4白紙，表達自己對烏魯木齊遇難者的追悼和對習近平政府的不滿。

參加者大約有400人，人們首先為烏魯木齊大火的10名遇難者集體默哀3分鐘，並合唱了「送別」，「Do You Hear The People Sing」等歌曲。

聖荷西數百華人聚集，悼念烏魯木齊大火遇難者。（記者李榮／攝影）

一名維吾爾 族的在美華人上台發言，他向大家訴說了他在抖音上看到烏魯木齊火災時的悲痛心情。他悲痛地問，「為什麼烏魯木齊小區會有這麼多無視消防安全的路障呢？」他對新疆 的維穩活動深感不解，他表示，自2009年新疆發生大規模騷亂與暴力事件即「七五事件」以來，政府對公共場所實施無死角地監控，一些飯店拒絕接待新疆人。2017年開始，一些場所被強迫安裝監控設備和軟件，用AI識別維吾爾人。當局以莫須有的藉口將上百萬維族人關進所謂的教培中心，送到全國各地的工廠強制勞動。

他呼籲人們，可以用Google搜索「Xinjiang Victims Database」，了解更多關於新疆的真相。他介紹說，這個數據庫收錄了4萬多條新疆大規模監禁的受害者的信息，包括研究漢語言文化的學者，新疆醫科大學的校長，人間蒸發的著名歌手等。 （本報無法保證該網站信息的真偽，請讀者自行判斷）

集會上，一名在新疆土生土長的漢族華人留學生上台發言時，哭得幾乎說不出話來。他用斷斷續續地哭著告訴人們：「他們不是恐怖分子」。他祈求人們多多向牆內的國人分享在海外看到的訊息，讓人們能夠重新認識新疆。

一名在新疆出生，在美國長大的維吾爾女孩抽泣著上台，感謝在場以及世界各地的中國人不顧生命危險，站出來為自己的家鄉新疆發聲。

一位維吾爾人握著拳頭，抽泣著告訴前來悼念的華人同胞，「火已經在維吾爾人身上燃燒了五年。今年新疆持續百日毫無人性的封控，以及這次慘劇，都是近年來政府權力無限擴展的必然的惡果。」由於微博熱搜通通被被「和諧」掉，沒有媒體發聲，沒有群眾聲援，新疆人在大陸，身上被印上了「恐怖分子」的標籤。這位住在聖荷西的華人認為，新疆人正處在十分孤立和絕望的境地，他祈求世界看見和聽見新疆人的聲音，這樣至少能幫忙改善受害者的處境。

還有一名維吾爾人認為，當局將一切反對的聲音，都打上了分裂、暴恐、宗教極端主義的標籤。新疆人在過去多年裡所遭受到的政治迫害，現在正在以防控防疫之名，慢慢落到了所有身在大陸的中國人身上。

追思活動秩序井然。事前主辦方發出訊息強調，當日是追思活動，並非抗議，希望大家在活動環節時保持肅穆、冷靜。並且提醒參加者，因為有媒體到場，如果不願露面、或者有顧忌的人士，可以事先準備好帽子與口罩，「全副武裝」參加追思。