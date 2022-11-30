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加大勞資暫達協議 研究員返回崗位

編譯組／綜合29日電
經過長達兩個星期的罷工，加大終於與部分罷工人員達成臨時勞資協議。（美聯社）
經過長達兩個星期的罷工，加大終於與部分罷工人員達成臨時勞資協議。（美聯社）

數萬名加大系統的研究員與助教經過長達兩個星期的罷工後，工會代表與校方終於出現和解的曙光，四個罷工工會組織中，有兩個於29日與校方達成暫時性協議；而根據目前的協議，約有1萬2000名博士後研究人員與研究生將返回校園工作崗位。

談判代表5810地方工會總裁史瓦尼 (Neal Sweeney) 表示，如果目前的協議獲得通過，參與罷工的約7000名博士後研究員在未來五年間，將可得到全國各大學最高博士後研究員待遇。

史瓦尼稱，工會認為，大學員工待遇微薄、生活艱難，因此目前的協議非常重要，新協議將引發社會重新思考如何對待全國大學員工。

另外兩個代表3萬6000名大學員工的工會集團尚未與校方達成任何協議，因此在上述協議正式生效前，已達成協議的兩個團體仍將繼續留在罷工糾察線上，支持仍在爭取權益的同仁。專家指出，目前已達成的協議可能必須經過一個星期後才能生效。

數萬名加大系統研究員與助教14日起展開罷工抗議，要求加大校方增加薪資，改善工作情況。罷工代表指出，抗議期間，許多加大的課程與研究計畫將無法進行。

工會代表當時強調，這是美國規模最大的校園罷工行動，加大校方採取不公平的協商政策，此乃工會加大校園員工決定採行罷工主因。

光是參與罷工活動的灣區加大校園員工就超過1萬5000人，其中9178人來自柏克萊加大，518人來自勞倫斯柏克萊國家實驗室 (Lawrence Berkeley National Labatory) ，2773人來自舊金山加大，另2750人來自聖他克魯茲加大。

目前尚未與校方達成協議的集團包括約1萬9000名研究生助教與助理教授等，以及1萬7000名學生研究人員。加大大學部的教學與作業批改一般由研究生助教擔任。史亞尼強調，他們要求校方必須改善對這些校園工作人員的待遇。

加大系統勞工關係主任希拉斯 (Letitia Silas) 28日指出，新協議中包括公平待遇、工作保障、帶薪探親假等。這是全國大學所能提出的最佳待遇。

史瓦尼表示，根據目前的協議，博士後研究員的年薪從明年10月起將調高20%。調薪後一般加大博士後研究員薪資可望達到最少6萬4480元。他並且指出，經過五年之後，薪資最低的博士後研究員年薪可望從目前的5萬4500元調高57%。

罷工協議尚包括幼兒津貼以及公共交通費等。工會爭取會員幼兒津貼已爭取了12年，現在終於露出曙光，工作保證時間也從一年延長到兩年。加大博士後研究生三分之二來自國外，延長研究時間對這些國際學者裨益極高。

另外其他研究生薪資可望調高29%，然而研究生的待遇與其工作性能有關。加大研究生亦可獲得八個星期的帶薪探親假。

罷工 柏克萊加大 灣區

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