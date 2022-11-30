蘋果威脅下架推特？ 馬斯克嗆聲 不滿App Store抽成30%

馬斯克疑似向蘋果開戰，隨後又刪除推文。 （取材自推特）

推特 新老闆馬斯克 （Elon Musk）周一聲稱，蘋果 威脅要將推特從其iOS應用商店下架，他指責蘋果及其首席執行官涉嫌可能破壞推特業務的舉動。從蘋果的應用程序商店或谷歌的應用程序商店中移除將不利於推特的業務，此舉可能對馬斯克剛剛以440億元收購的公司造成毀滅性打擊。

周一的一條推文中，馬斯克詢問他的近1.2億位粉絲是否知道「蘋果對你通過應用商店購買的所有商品徵收30%的秘密稅」。

在當天的另一條推文中，馬斯克發布了一張高速公路出口的照片：一條車道朝向「支付30%」，另一條指向「開戰」。一輛標有「Elon」（馬斯克的名字）的車向後者駛去。但目前這條推文無法在馬斯克的推特上找到。

馬斯克經常表達他希望在平台上加強言論自由的想法，在另一條推文中，馬斯克聲稱蘋果已經基本停止在推特上投放廣告，並指責蘋果對美國的言論自由的破壞。

根據聖荷西信使報的介紹，推特風暴凸顯了馬斯克與蘋果之間的脆弱關係，蘋果與谷歌一起是移動應用程序的主要守門人。早在接管推特之前，這位特斯拉首席執行官就曾表示，當這家汽車公司陷入困境時，他曾考慮將公司出售給蘋果，但庫克拒絕與他會面。

雖然蘋果和推特的關係狀況尚不清楚，但就在上周四，蘋果還在該平台上投放了iPhone黑色星期五廣告。最近幾個月隨著經濟下滑，推特可能一直只占蘋果廣告預算的一小部分。然而，蘋果對推特的影響可能要大得多，包括如果馬斯克成功地將其核心業務轉變為更加依賴訂閱收入，並且可能不得不向蘋果支付30%的費用。

在蘋果官方應用程序商店審查指南中，蘋果列出了應用程序必須遵守的各種安全參數才能被包含在商店中，包括防止「令人反感、麻木不仁、令人不安、意圖令人反感、品味極差的內容」。例如仇恨言論、色情和恐怖主義。

據了解，2021年1月，由於擔心Parler平台檢測和緩和仇恨言論和煽動的能力，蘋果從應用程序商店中刪除了Parler，這是一款深受保守派（包括一些極右翼成員）歡迎的應用程序。三個月後，Parler在更新其內容審核做法後返回到蘋果的應用程序商店。

在公司大規模裁員和大量員工離職後，各種民間社會團體、研究人員和其他行業觀察人士對推特有效控制有害內容和維護平台安全的能力表示擔憂。馬斯克恢復了一些之前因多次違反推特規則而被禁止或暫停的帳戶。自接手推特，馬斯克本人就分享了一個陰謀論和其他幾條有爭議的推文。

上周紐約時報發表的一篇專欄文章中指出，本月早些時候離開公司的推特前信任與安全主管羅斯（Yoel Roth）表示，馬斯克接管後，推特已經開始接到應用商店運營商的電話，推特未能遵守谷歌和蘋果應用商店的規定可能是災難。

庫克本月早些時候接受CBS採訪時表示，「因為我認為沒有人真的希望在他們的平台上發表仇恨言論。所以我指望推特繼續表現得溫和。」