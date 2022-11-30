我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

聖縣警長史密斯遭法院革職

編譯組／灣區29日電
前聖他克拉拉縣警長史密斯29日正式因民事貪腐罪名遭到革職。（美聯社）
前聖他克拉拉縣警長史密斯29日正式因民事貪腐罪名遭到革職。（美聯社）

前聖他克拉拉縣警長史密斯 (Laurie Smith) 29日正式因民事貪腐罪名遭到革職。史密斯接掌聖縣縣警局多年，最終以貪腐污點結束其公職服務。

史密斯早已於10月30日辭去其警長職務，當時民事大陪審團仍在討論最後裁決，如裁決罪名成立，最高民事懲罰也只能罷免史密斯職務，因此聖馬刁地方高等法院范曼 (Nancy Fineman)的革職判決也只有象徵作用。

史密斯於審判結束前辭職，其用意非常明顯，此即以自動辭職方式，讓民事審判本身失去實質功效，避免沾惹貪腐罪名上身。然而范曼法官拒絕史密斯停止審判要求，要求大陪審團繼續討論裁決。范曼法官強調，雖然史密斯警長辭職，審判仍有其意義，自動辭職與遭到革職不同。

史密斯辯護律師盧比 (Allen Rudy) 舉聯邦最高法院判決為例，要求解除史密斯操控隱密性攜帶武器許可證控罪，此亦遭法官否決。范曼法官於宣佈判決時稱，被告史密斯的聖他克拉拉縣警長職務將遭革除。盧比並沒有答覆記者有關繼續上訴詢問。

陪審團雖然已於11月3日裁決史密斯貪腐罪名成立，然此罪名對史密斯退休津貼沒有影響，因為加州州府規定，只有重罪罪名才會影響到公職官員退休津貼，這次由民事大陪審團聽審的史密斯審判雖採刑法方式進行，然是在民事法庭舉行，因此不構成任何刑法重罪。史密斯民事罪名成立，離職之後，仍能享有每年30萬元的退休津貼。

史密斯於1998年當選聖他克拉拉縣警長，成為加州史上第一位女縣警長。去年聖縣民事大陪審團對她提出貪腐與蓄意行為不當等罪名，指控史密斯非法操控，讓捐款支持者取得隱密性攜帶武器許可，進行偽證破壞加州官員申報禮品法規，阻止督察探索監牢傷害案件。

史密斯審判與其他刑事賄賂案有關。兩名史密斯親信，前聖他克拉拉縣副警長成洙一 (Rick Sung)與聖縣警局大隊長簡森 (James Jensen) 都因縣警局發出隱密性攜帶武器許可，面臨刑法審判。成洙一已於不久前辭職。史密斯引用憲法第五條修正案，拒絕於刑事大陪審團前作證。然聖他克拉拉縣檢察長羅森 (Jeff Rosen) 表示，雖然民事罪名已成立，仍有可能對史密斯提出刑事罪名。根據聖縣地檢處，可能將於明年對史密斯展開刑事審判。

加州 退休 罷免

上一則

加大勞資暫達協議 研究員返回崗位

下一則

金山市議會通過 警用機器人可攜致命武力

延伸閱讀

女嬰遭綁架 家人苦尋51年終團圓…這一點確信「找對人」

女嬰遭綁架 家人苦尋51年終團圓…這一點確信「找對人」
失散51年 老父母與女兒感恩節重逢

失散51年 老父母與女兒感恩節重逢
FT：美國施壓歐洲盟國 要求對中國採取更強硬立場

FT：美國施壓歐洲盟國 要求對中國採取更強硬立場
負責川普2大刑事案 特別檢察官妻 曾捐款助選拜登

負責川普2大刑事案 特別檢察官妻 曾捐款助選拜登
美任命前海牙戰爭罪檢察長為特檢 監督川普刑事調查

美任命前海牙戰爭罪檢察長為特檢 監督川普刑事調查

熱門新聞

盛桃當選屋崙新一任市長。她也是華裔關麗珍之後，屋崙的第二位亞裔女市長。（記者劉先進 ／攝影）

曾被家暴、住車中 亞裔盛桃奇蹟翻盤 當選北加屋崙市長

2022-11-22 19:36
阿賽頓連續第六年蟬聯全美房價最貴郵區。 （取自推特）

全美房價最貴郵區 阿賽頓6連霸 羅斯排第三

2022-11-24 02:15
華裔男友Nelson Chia僱傭兇手貝森（Hasheem Bason）殺害女友徐麗麗。被捕後不到一天，在監獄中自殺。（視頻截圖）

殺害金山牙醫徐麗麗兇手不認罪 檢方尋求終身監禁處罰

2022-11-27 20:47
許多人都想要進入矽谷一流的科技公司。而研究發現，科技公司許多員工來自於名牌大學。（記者李榮／攝影）

讀這些學校…進矽谷一流科技公司機率高

2022-11-28 02:13
華人劉先生乘坐公交時，遭人推倒襲擊。眉頭縫了10針，半邊臉腫脹。（劉先生供圖）

北加華人公車上遭背後襲擊 眉頭縫10針半邊臉腫脹

2022-11-28 22:04
中國「白紙運動」在各地延燒。（歐新社）

白紙運動延燒 灣區僑胞：邊看視頻邊掉淚

2022-11-29 02:20

超人氣

更多 >
中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%
這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳