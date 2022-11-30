聖縣警長史密斯遭法院革職

前聖他克拉拉縣警長史密斯29日正式因民事貪腐罪名遭到革職。（美聯社）

前聖他克拉拉縣警長史密斯 (Laurie Smith) 29日正式因民事貪腐罪名遭到革職。史密斯接掌聖縣縣警局多年，最終以貪腐污點結束其公職服務。

史密斯早已於10月30日辭去其警長職務，當時民事大陪審團仍在討論最後裁決，如裁決罪名成立，最高民事懲罰也只能罷免 史密斯職務，因此聖馬刁地方高等法院范曼 (Nancy Fineman)的革職判決也只有象徵作用。

史密斯於審判結束前辭職，其用意非常明顯，此即以自動辭職方式，讓民事審判本身失去實質功效，避免沾惹貪腐罪名上身。然而范曼法官拒絕史密斯停止審判要求，要求大陪審團繼續討論裁決。范曼法官強調，雖然史密斯警長辭職，審判仍有其意義，自動辭職與遭到革職不同。

史密斯辯護律師盧比 (Allen Rudy) 舉聯邦最高法院判決為例，要求解除史密斯操控隱密性攜帶武器許可證控罪，此亦遭法官否決。范曼法官於宣佈判決時稱，被告史密斯的聖他克拉拉縣警長職務將遭革除。盧比並沒有答覆記者有關繼續上訴詢問。

陪審團雖然已於11月3日裁決史密斯貪腐罪名成立，然此罪名對史密斯退休 津貼沒有影響，因為加州 州府規定，只有重罪罪名才會影響到公職官員退休津貼，這次由民事大陪審團聽審的史密斯審判雖採刑法方式進行，然是在民事法庭舉行，因此不構成任何刑法重罪。史密斯民事罪名成立，離職之後，仍能享有每年30萬元的退休津貼。

史密斯於1998年當選聖他克拉拉縣警長，成為加州史上第一位女縣警長。去年聖縣民事大陪審團對她提出貪腐與蓄意行為不當等罪名，指控史密斯非法操控，讓捐款支持者取得隱密性攜帶武器許可，進行偽證破壞加州官員申報禮品法規，阻止督察探索監牢傷害案件。

史密斯審判與其他刑事賄賂案有關。兩名史密斯親信，前聖他克拉拉縣副警長成洙一 (Rick Sung)與聖縣警局大隊長簡森 (James Jensen) 都因縣警局發出隱密性攜帶武器許可，面臨刑法審判。成洙一已於不久前辭職。史密斯引用憲法第五條修正案，拒絕於刑事大陪審團前作證。然聖他克拉拉縣檢察長羅森 (Jeff Rosen) 表示，雖然民事罪名已成立，仍有可能對史密斯提出刑事罪名。根據聖縣地檢處，可能將於明年對史密斯展開刑事審判。