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柏加大陸生抗議 燒「小熊維尼」籲習近平下台

本報記者／柏克萊報導
不少柏克萊加大中國留學生28日晚參加悼念新疆大火遇難者的活動。（讀者供圖）
不少柏克萊加大中國留學生28日晚參加悼念新疆大火遇難者的活動。（讀者供圖）

大批柏克萊加大中國留學生28日聚集在學校門口，抗議中國實行嚴格的疫情封控措施，悼念在新疆烏魯木齊火災中的遇難者。有學生將象徵中國國家主席習近平的小熊維尼，用白布蒙上眼睛，還點火燒著，以發洩對中國獨裁體制的不滿。留學生們高喊「釋放四通橋勇士彭載舟」，「釋放新疆維族同胞」等口號。

小留不回國 現在盼留美

留學生Kate對本報表示，疫情讓中國民眾生活在水深火熱中，可謂民不聊生。烏魯木齊大火的悲劇讓人心痛。身邊不少留學生本來打算回國發展，現在全改了念頭，都希望留在美國。父親本來希望她回國，最近也換了說法，叫她好好待在美國。

疫情爆發近三年，中國還是採取嚴厲的清零措施。因封控導致的次生災害層出不窮。11月24日，烏魯木齊天山區吉祥苑社區發生重大火災事故。一些民眾認為因封控措施阻礙了救援，致使居民無法逃生，最終有10人死亡。北京、上海等地爆發哀悼抗議活動，上海甚至有人喊出習近平下台、共產黨下台的政治訴求。

有學生將小熊維尼的公仔娃娃眼睛蒙上白布。（視頻截圖）
有學生將小熊維尼的公仔娃娃眼睛蒙上白布。（視頻截圖）

28日晚柏克萊加大門口的示威聚會，大批中國留學生參加。學生們點上蠟燭，獻鮮花悼念烏魯木齊大火遇害者。現場播放的音樂，是寓意反抗、嚮往自由民主的歌曲「Do You Hear the People Sing」以及「光輝歲月」。有示威者在現場舉著「共產黨下台、習近平下台」的標語。有人大喊「釋放彭載舟」、「釋放維族同胞」的口號。有學生將小熊維尼的公仔眼睛蒙上白布，還點火燃燒，諷刺習近平獨裁、看不清真相和社會底層艱辛生活。

聚會抗議中，有學生將小熊維尼燒掉。（視頻截圖）
聚會抗議中，有學生將小熊維尼燒掉。（視頻截圖）

柏克萊加大學生Kate說，因為當天得知示威遊行很晚，來不及趕上。其實早在彭載舟在北京四通橋展示口號「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革無罪，不要領袖要選票，不做奴才做公民。」後，就有學生將相同的中英文標語貼在學校各個門口附近。

Kate說，國內政策這幾年一直收緊。強制核酸檢測、任意封鎖，讓人完全沒有自由。最不可理喻的是，中國沒有法制，居委會、物業就能隨意封控小區，每天都會出新的法律。這幾天還規定，點讚不良信息都會被追責，「法律就像電梯中的小廣告，可以隨意出台新政策，符合心意就行。」

不少柏克萊加大中國留學生28日晚參加悼念新疆大火遇難者的活動。（視頻截圖）
不少柏克萊加大中國留學生28日晚參加悼念新疆大火遇難者的活動。（視頻截圖）

「大家怨聲載道 希望習滾蛋」

Kate說，這次有人喊出習近平下台的口號，也是發洩對獨裁體制的不滿，「所謂清零政策，也是他一個人在強硬推動。大家都怨聲載道，希望他滾蛋。百姓生活在水深火熱中，讓人心痛。這幾天有小紅書網友說，希望海外華人『替我們幸福的活著』，看了後很心酸。」

Kate表示，身邊本來有不少同學，打算回國發展或旅遊，但最近放棄了這些想法，希望留在美國，或者觀望一段時間。「有人以前以為美國生活無聊，中國有吃有喝。但現在念頭全變了。父母的變化最明顯，都希望留學生在海外待著，不要回去。因為中國經濟形勢不穩定，封控措施太嚴厲。」

中國留學生 柏克萊加大 習近平

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