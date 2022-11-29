聖荷西市議員空缺 馬漢推特別選舉填補

馬漢在集會上講話，呼籲人們在請願書上簽字（記者陳爍嘉/攝影）

11月期中選舉 後，代表第10區的馬漢（Matt Mahan）在市長競選中擊敗了聖他克拉拉縣前議長查維茲（Cindy Chavez），而第8區議員阿里納斯（Sylvia Arenas）將接任聖他克拉拉縣議長，這也意味著聖荷西 市第8區和第10區議會將有空缺席位，這些席位將透過任命、特別選舉或臨時任命來填補。

為了讓居民能夠選擇地方民意代表，而不是讓政客自己選擇新同事，新任聖荷西市長馬漢大力支持「讓人民來決定」（Let the People Decide）的請願活動，這個請願書要求舉行特別選舉，填補市議員空缺。馬漢鼓勵居民在請願書上簽字，以確保人們可以投票 決定誰將在市議會中代表人民。

呼籲舉行特別選舉是馬漢的第一個重大政治策略。他表示，自己的工作才剛開始，他的第一項工作是確保一小群內部人士和他們的特殊利益支持者，無法成功地讓政客們選擇由誰來填補聖荷西市議會的兩個空缺席位。根據馬漢的說法，一些特別選舉的支持者起草了一份請願書，目前已收集到1000個簽名。 「人民應該選擇他們自己的領導人，而不是政客。這只是簡單的常識。」

根據聖克拉拉縣選民登記處預估，兩次特別選舉的成本可能在700萬至1100萬美元之間。登記員將高昂的價格歸因於擴大了可及性的新投票法，以及勞動力和材料成本的增加。

即使代價高昂，一名生活在第8區的居民認為這筆錢是值得的，是民主的代價。一名生活在聖荷西第10區的居民在活動上表示，他清楚舉行特別選舉需要花費大量金錢，但他不願意讓特殊利益集團來管理這座城市，這些特殊利益集團不知道社區群眾的感受，這位居民認為，民選官員才會真正地為人民考慮，所以這筆投資是有必要的。

事實上，此次請願活動也有出現一些反對的聲音。民主黨聖他克拉拉中央委員主席詹姆斯（Bill James）認為，特別選舉的投票率不高，因此不會真實反映第8區和第10區的選民。舉行非周期性、低參與度的特別選舉來填補這些空缺，將導致只有一小部分合格選民做出選擇。研究顯示，這些人可能無法代表第8區和第10區群體的多樣性、需求、價值觀和利益。

馬漢在28日市政廳廣場舉行的集會上說，「這只是簡單的常識，人民應該選擇他們選出的官員，不是政客。我們城市不會再有原始政策（Fundamental Principles），我們的社區需要能夠自己決定代表自己的人，以確保他們能夠反映人們的需求，讓我們的聲音被聽到。重建聖荷西市政府的可信度和透明度是至關重要的。」

第4區議員柯漢（David Cohen）表示，兩種選擇都可以提出令人信服的論據，他希望在即將舉行的議會會議上，進行激烈的討論。

馬漢呼籲，人們應為自己的投票決定權簽署請願書，向自己的家人和朋友介紹這個活動並分享請願書鏈接（https://actionnetwork.org/forms/tell-your-councilmember-let-the-people-decide/），並自願傳播這種呼聲。