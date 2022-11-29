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白紙運動延燒 灣區僑胞：邊看視頻邊掉淚

記者張曼琳／屋崙報導
中國「白紙運動」在各地延燒。（歐新社）
中國「白紙運動」在各地延燒。（歐新社）

中國各地民眾和學生為反對新冠動態清零及封鎖政策，湧現了「白紙運動」，包括北京、上海等城市的大學生持白紙無聲抗議，成千上萬的民眾點燭光哀悼烏魯木齊市火災死者。本次示威也引起國際廣泛關注，更是牽動了灣區華人的心，有華人商戶聽聞消息後，心痛到「整晚都無法入睡。」

因話題敏感，所以不願透露姓名的屋崙華埠商戶28日向本報表示，作為海外華人，看到這樣的消息十分心痛，又感到不能有所幫助，整個晚上都無法成眠。

他認為，中國民眾做出示威的行動，實是情理之中。他看到了中國的新聞報導，在新疆烏魯木齊火災後，政府為了改善安全頒發了新規則，例如不能堵塞消防通道等。這位華埠商戶認為，中國政府是有改進、有進步。但同時，這次的示威也可顯示出中國民眾開始有了「維權」的意識。商戶還表示，希望北京當局能理性和寬容地處理，到目前為止未聽聞有暴力驅逐示威人群或逮捕的消息。

同時，根據他個人經驗，中國地方政府或街道居委會，會將中央政策「過當」執行。這就難免導致疫情期間出現的許多家庭悲劇，影響最深刻的就是這次的烏魯木齊火災。對此，商戶表示，中國的地方政府只為完成上級交辦的任務，以便保住官位，而對居民日常生活的不關注、不關心。「如果我自己的兒子去參加學生示威，在保障人身安全的情況下，我會予以支持。」

曾在灣區留學多年，在疫情期間決定回國發展的北京人吳小姐，也在27日晚間與記者聯繫表示，北京有民眾要求「解除封控」。她表示，通過在美國的朋友輾轉瞭解到，上海等全國多地都已經發生相關的示威遊行，但她並未想到首都北京也會有相同性質的示威活動。

吳小姐表示，所有的示威活動不會在中國國內的媒體報導中看到，官方新聞全部封殺。她透露，國外朋友在微信上發出的相關新聞的截圖，也無法被轉發，基本上會被屏蔽。

自從中國各地發生騷亂以來，海外華人無不關注，近日微信上討論的幾乎全是中國學生對抗封閉隔離聚眾示威的事。上述採訪的華人商戶表示，他平時經常和國內親友微信聊天，如今看到青年人的覺醒，幾十所大學的學生走出校門抗議，看到上海、成都、北京市民舉著白紙唱國際歌，也看到大白圍毆鄭州富士康工人，他表示既讓人不安，也讓人為國人奮起而激動。「我是邊看視頻邊掉淚啊。」

記者採訪過的華人，多感到事涉敏感而不想多談，但幾乎所有人都表示，居住在海外的華人僑胞，大家都是希望自己的祖籍國國泰民安，人民幸福安康，也都希望共產黨能領導中國人民走向富強。對於今天發生的這一切，只會讓人們更擔憂國內親朋好友的安全，更擔憂祖國的未來。

有人表示，除疫情外，也期望中國可以加快開放的步伐，同時進行政治體制的改革，因為好多事跟政治決策有關。也有人表示，自己在國內的家人，抱怨「封控」和核酸檢測太過頻繁，給日常生活和看醫生買藥帶來許多不便。還有人質疑中國研發疫苗的可靠性，因為全世界都在逐漸恢復正常，只有中國還在居家封控，為什麼非死要面子而拒絕進口美國的疫苗，這不是拿人民的性命當兒戲嗎？

華埠商戶與在中國的朋友在微信討論近期的民眾示威。（受訪者供圖）
華埠商戶與在中國的朋友在微信討論近期的民眾示威。（受訪者供圖）

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