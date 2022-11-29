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裴洛西夫遇襲案 12月14日聽證 換新法官

記者張曼琳／舊金山報導
嫌犯狄帕培為來自加拿大的非法移民，居住在東灣Richmond，自10月28日被捕以來一直被拘留。（美聯社）
嫌犯狄帕培為來自加拿大的非法移民，居住在東灣Richmond，自10月28日被捕以來一直被拘留。（美聯社）

在全美備受矚目的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）丈夫遇襲一案，有了新的進展。為了防止此案審判受利益衝突影響，該案轉交由另一位法官主持。

根據「 舊金山紀事報」報導，接管該案的法官為墨菲（Judge Stephen Murphy），他將主持12月14日開庭的初步聽證會。屆時，法官墨菲將決定是否將案件送交審判，以及是否同時將嫌犯狄帕培（David DePape）送入監獄

被墨菲將取代的法官為喬治（Judge Loretta Giorgi），她在28日（周一）的聽證會上表示，她曾在90年代與裴洛西的女兒克里斯汀 （Christine Pelosi）一同在舊金山地檢辦公室工作過，因此與該案存在某種利益衝突。28日上午的聽證會，法官喬治只做了簡短的日程安排聽證。

被指派給狄帕培的公辯律師利普森（Adam Lipson）表示，他沒有尋求讓法官喬治退出此案。利普森在一份電郵中寫道：「法官喬治與克里斯汀之間微不足道的『相關聯』歷史，並沒有使我相信她在此案審理中會存在偏見，尤其是考慮到其在該案中扮演的角色。」

舊金山地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）辦公室的一位發言人表示，雙方的律師都接受了新任命的法官。

狄帕培被控於10月28日，闖入裴洛西舊金山家中，揮錘重擊裴洛西丈夫保羅·裴洛西（Paul Pelosi）。狄帕培面臨謀殺未遂、毆打等一系列指控。

法院紀錄顯示，案發時狄帕培沒有找到議長裴洛西，但在主臥房發現了裴洛西的丈夫保羅·裴洛西。兩人在暗夜中展開爭鬥，趕到現場的警察曾喝令狄帕培放下錘子，但狄帕培轉身揮動錘子，重擊82歲的保羅·裴洛西頭部，保羅當場頭殼破裂，倒地失去知覺，被送醫急救，在醫院住了一個星期。

狄帕培是一名博主和右翼陰謀論者，他還被控密謀綁架和審訊議長裴洛西 。截至周一，他仍被關押在舊金山縣監獄，不得保釋。根據監獄紀錄。他將於12月14日再次出庭。

狄帕培曾在庭上表示不認罪。除舊金山地檢處的指控外，他還將面臨聯邦指控，包括襲擊美國聯邦官員直系親屬的罪名，意圖因該官員履行公務而對其進行報復，最高刑期為30年監禁。他還被聯邦指控一項因執行公務而企圖綁架美國官員的罪名，最高可判處20年監禁。

狄帕培為來自加拿大的非法移民，居住在東灣Richmond，自10月28日被捕以來一直被拘留。地檢長謝安宜此前表示，由於嫌犯構成的極端公共安全風險，將在此案保釋聽證前一直拘留，將其關押在舊金山縣監獄至今。

據地檢辦公室的一份聲明稱，該辦公室將開會討論狄帕培下月14日初步聽證會的情況。還表示，在初步聽證會上，將出示證據支持對狄帕培的指控，但在預審前不會披露證據或任何被傳喚的證人。

裴洛西 舊金山 監獄

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