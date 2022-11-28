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聯合廣場相機店遭搶 損失近20萬財物

記者李怡／舊金山報導
聯合廣場加強安保的巡警。（記者李怡／攝影）
聯合廣場加強安保的巡警。（記者李怡／攝影）

因去年節假日期間舊金山聯合廣場的奢侈品商店被洗劫，為避免重蹈覆轍，今年感恩節假期前，市長、交通局長與警察局局長和多名民選官員，聯合發表聲明要加強對於市中心的安保工作。但即便如此還是未能杜絕市中心商店遭遇搶劫。

據當地媒體ABC7獲取的地區監控錄像顯示，26日(星期六)下午約1時20分，有四人開著一輛灰色轎車，搶劫位於舊金山Bush街和都板街附近的一家萊卡相機店。除17萬8000元的商品被搶外，還造成2萬元的財物損失。27日被搶劫的萊卡相機店並未營業，門窗關閉。截至發稿前仍未聯繫到店內相關人員。

警方調查中的視頻顯示，搶劫過程中，一名嫌疑人持槍進入相機商店。另外一人砸碎商品陳列櫃。監控錄像上的時間顯示，犯罪嫌疑人在不到三分鐘後返回停在外面等候的轎車。警方稱這是一起團夥盜竊作案，案件還在進一步的調查中，如有任何關於此案件的線索信息，可致電(415)575-4444舉報。

節日期間梅西百貨前巡邏的警車。（記者李怡／攝影）
節日期間梅西百貨前巡邏的警車。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德和舊金山警察局局長史考特在感恩節假期之前特別向公眾保證，聯合廣場以及市中心的商業區會加強安保措施。但仍未能避免搶劫事件的發生。

在相機店遭搶劫後，本報記者走訪了聯合廣場，以及華埠的小商戶，並未聽到業主反映有任何店鋪被盜竊事件發生。幸福餅家店主陳展明介紹，早前因準備生意早出晚歸，在凌晨時分經常會看到有不法分子在華埠社區內遊逛且試圖破壞商戶門窗，但近來並未有盜竊案件發生。

在感恩節假期的長周末，在聯合廣場上隨處可見巡邏警車與騎警，以保證購物者的安全。

遭搶劫的相機店，門窗緊閉。（記者李怡／攝影）
遭搶劫的相機店，門窗緊閉。（記者李怡／攝影）

舊金山 警察 華埠

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