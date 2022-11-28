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世界盃熱潮 地震隊市中心辦觀賽派對 為聖荷西帶來商機

編譯組╱聖荷西27日電
聖荷西地震隊在市中心舉辦世界盃看球活動，吸引大批球迷。(地震隊Twitter圖片)
聖荷西地震隊在市中心舉辦世界盃看球活動，吸引大批球迷。(地震隊Twitter圖片)

2022年世界盃足球大賽熱烈展開。美國隊於「黑色星期五」出戰英格蘭隊。南灣職業球隊「聖荷西地震隊」(San Jose Earthquake)趁機於市區San Pedro廣場舉辦世足觀賽派對，帶給新冠疫情以來長期冷清的市容一股生機。

地震隊與聖荷西市區協會(San Jose Downtown Association)在San Pedro廣場舉辦世足大屏幕觀賽派對。許多南灣民眾扶老攜幼，帶著餐飲前來共享盛會。廣場附近酒吧與餐廳生意興隆，成為市區商店新冠疫情以來罕見的現象。

廣場附近O'Flaherty's酒吧經理譚恩(Dominic Tun)說，酒吧的生意比疫情以來好四到五倍，員工士氣高昂。

O'Flaherty's酒吧與聖荷西地震隊合作，每天清晨5時開店，讓民眾觀賞卡達(Qatar)舉行的世界盃大賽實況轉播。譚恩說，這些日子就像是小型的聖派翠克節(San Patrick's Day)，每天都熱鬧鬧的。他說，在酒吧工作這些年間，從來沒看過這麼長期熱鬧的場景。

圖為美國隊與英格蘭隊比賽中。(美聯社)
圖為美國隊與英格蘭隊比賽中。(美聯社)

2020年3月新冠疫情爆發，南灣各地採取居家隔離、遠距工作。各商業行號紛紛關閉，飯店、餐廳停止營業，聖荷西一片蕭條。2021年聖荷西市區商店營業稅收跌落38.5%。社會重啟後，市區盛況一時仍難恢復，今年7月間，聖荷西市區停車總收入仍只有疫情前的50%到75%左右。

O'Flaherty's酒吧對面一家壽司店老闆說，這次世界盃足球賽給聖荷西市區帶來朝氣。他說，雖然社會重啟，San Pedro廣場每周工作日期間仍空蕩蕩的，世界盃開始之後，附近餐廳與酒吧吸引許多觀眾，場面相當熱鬧，也給壽司店帶來生意。

San Pedro廣場「黑色星期五」期間街頭設置大屏幕，實況轉播美國出戰英格蘭，廣場上擠滿了觀賽民眾，許多觀眾臉上漆上紅、藍、白美國國旗旗色，竭力高喊：「USA！ USA！」代表聖荷西地區州眾議員卡拉(Ash Kalra)與下任加州眾議會議長李瓦斯(Robert Rivas)亦參加盛會。

代表聖荷西商區市議員托雷斯(Omar Torres)與家人亦在廣場參加世界盃派對。他說，過去兩年間，新冠疫情幾乎摧毀了聖荷西市區的商業活力，如今看到這麼多人，感到非常興奮。他表示，這種盛況象徵聖荷西市區仍然具有相當吸引力。

聖荷西地震隊在市中心舉辦世界盃看球活動，吸引大批球迷。(地震隊Twitter圖片...
聖荷西地震隊在市中心舉辦世界盃看球活動，吸引大批球迷。(地震隊Twitter圖片)

托雷斯在聖荷西市區協會擔任振興商務經理。他說，冬季期間市面較為冷清，新冠疫情爆發後尤為如此，然而世足開踢之後，市區餐廳與咖啡廳生意竟然比夏季夜晚尖峰期更為興旺，這也是形成San Petro廣場大屏幕觀賽的人氣。

聖荷西地震隊副總裁拉敏(Tutul Rahmin) ，2026年世界盃足球大賽有幾場賽事將在南灣的李維球場(Levi’s Stadium)舉行，屆時盛況可以預期。重大運動比賽將會吸引人潮，帶動附近餐飲業，也會帶動民眾對足球運動的興趣，對聖荷西地震隊亦是美事一樁。

地震隊舉辦看球派對。(地震隊Twitter圖片)
地震隊舉辦看球派對。(地震隊Twitter圖片)

聖荷西 疫情 世界盃

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