台灣九合一大選 灣區藍營：國民黨打了漂亮一仗

台灣九合一大國民黨交出漂亮成績單，灣區藍營士氣振。（直一分部提供）

對於國民黨 的勝選，中國國民黨美西直一分部委員、二十一全後補中央委員劉寶剛指出，歷經2020年總統大選失利兩年之後，國民黨在2022年的九合一地方選舉扳回一城，在首要六都之中贏得四都，尤其是已經失去八年的台北和桃園，這次能重返國民黨的懷抱，也是替藍營2024能否重返執政的希望，打了一劑強心針。

目前人在台灣的劉寶剛說，自己參加台北蔣萬安周五晚上的選前之夜造勢活動，當時天空中的雨雖然愈來愈大，但看到來參加造勢活動的台北民眾愈來愈多，大家對於周六投票的結果也更有信心，「人人都淋成落湯雞，還是一直不斷的在替侯選人喊著加油，毫無怨言。」

他進一步分析，在桃園方面，張善政用著「把票投善良」的口號，也同時贏得桃園市民的認同。另外，其他新北及台中，由於現任的侯友宜以及盧秀燕二位市長過去四年在地方施政上表現獲得市民的認可，都成功的連任。「在六都裡面國民黨能夠贏得四都，表現傑出。整體來說贏了13個縣市，期許未來2024年的總統大選能夠記取上次2020年的失敗經驗，利用接下來一年多的時間繼續不斷的為人民服務，才能再來一次得到全國民眾的認同。」

國民黨美西直一分部委員沈慧指出，這次的選情很冷，基本上是藍綠對決。選舉結果跟預估差不多，國民黨打了一場漂亮的選戰，台北、桃園、台中、新北市勝選，台南市謝龍介、高雄的柯志恩也雖敗猶榮，「在綠地（南部）能獲得這麼多的選票實屬不易。」

但她也提醒，雖然這次選舉國民黨頗有斬獲，但絕對不可自滿。2018年國民黨在韓流影響之下贏得15縣市的勝選，結果黨內許多大佬「紛紛飄了起來」，以為只要爭取到韓國瑜 的支持與背書就可以贏得2020總統大位，「這些人低估也忽略了韓國瑜支持者的心態，選民支持的是韓國瑜個人，而不是背後的政黨或政黨的大佬。這些大佬眼見蹭韓無望，明的暗的打韓。內憂外患造成2020的敗選。前車之鑑，我們要吸取歷史的教訓。」

沈慧說，2024的大選才是重中之重，關乎國民黨能否重新執政。她呼籲全黨上下應摒除個人恩怨與利益，公平、公正、公開推選出最具魅力與凝聚力的強棒。要能既能凝聚藍色基本盤，又能贏取綠白及中間選民的支持，才有機會。

直ㄧ分部書記長周典樂則說，國民黨這次的勝選，得利於推出的候選人都很優秀，例如基隆的謝國樑、台北的蔣萬安，及桃園的張善政等人，「人民心中是沒有藍綠的，誰的形象好便投誰。國民黨所有連任的縣市長都順利連任。侯友宜大贏46萬票，是前所未有。盧秀燕大贏26萬票，都代表人民對他們施政的滿意與信賴。」

她認為，北北基桃的勝利，明顯的是國民黨整合的成功，也是選民對民進黨 的教訓。民進黨錯估了人民的智慧，台北尤其不該提名防疫失敗的陳時中。從蔡英文的敗選發言看來，民進黨其實沒有反省，「這樣不顧民意的政黨，敗選代表了人民的覺醒。民主國家，人民做主。國民黨想要奪回政權，還需傾聽民意。」

國民黨美西直一分部委員杜兆明補充，民主的素養需要時間逐步地鍛鍊，台灣在過去30年的民主陣痛期，確實讓國家政策上舉步維艱。但是「做不好就下台」的理念，已經成為全民的共識，以及鞭策執政者的緊箍咒。這一次國民黨勝選，或許給未來執政帶來了新的契機，但是未來還有總統選舉及立法委員選舉的挑戰，除了重視年輕人的選票，也需要聽聽社會各個階層的聲音。對海外黨員及支持者的意見，同時要給予高度的重視，不是只有「選前見一面，選後期待下次見」。

他說，這次勝選只是一個開始，執政的路還相當遙遠，大家一起拭目以待一個嶄新的國民黨。