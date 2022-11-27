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綠營選舉挫敗 李漢文：民進黨修補能力強

記者李榮／灣區報導
李漢文認為，民進黨雖選的不好，但修補能力強，能夠再站起來。（李漢文提供）
李漢文認為，民進黨雖選的不好，但修補能力強，能夠再站起來。（李漢文提供）

台灣的九合一選舉結果，民進黨面臨巨大挫敗，北加州台灣論壇總召、民進黨美西黨部執行委員李漢文表示，民進黨這次地方大選在北部、中部輸給國民黨，也就是綠營的重中之重的北北基桃沒有守住。但是南部基本盤有守住，高雄、台南還是綠營執政，應驗藍白營政治勢力過不了濁水溪的預測，綠營守住了南部的基本盤。而其實，綠營在屏東縣算是險勝，因為綠營重心放在北北基桃，疏忽了回防屏東，然而也表示屏東人民對縣長潘孟安的不滿情緒是不小的。

不過，李漢文也認為，民進黨的修補能力向來很強，「在哪裡跌倒，就在哪裡站起來！不斷檢討，不斷改進與突破。黨內該處理的問題需要趕快處理，才能好好準備下一個即將來到的總統、立委大選。」

她分析，整體來說，這次綠營中央控管不住側翼的網軍，以至於雖然抗中保台遍地開花，但是沒有深耕主軸。另外，疫苗購買問題，網軍無法即時發揮正常解說功能，一直到選舉的後半段才有進一步的說明，但是為時已晚，選民已經有先入為主觀念，難以改變。

再來，台北市長而言，中間選民當中的25歲到35歲年輕人，很大一部分投給了黃珊珊，並沒有投給蔣萬安。而陳時中也沒有拿到年輕人的票，因此在年輕人選票上，黃珊珊、蔣萬安可以說是略占上風。另外，王世堅帶頭分裂綠營的票也是原因之一。當然，還有一部分年輕人沒有出來投票。

她表示，年輕人收入不足、政府資源下放分配不均，是一個大問題，造成這次綠營地方大選在年輕人票源方面不足。

李漢文並說，綠營在桃園、苗栗客家票源失守，也可看出客家票源山線、海線整合沒有成功。而藍白營合作經營的抹黑和塑造仇恨，在這次地方大選發生很大的影響。她認為，民進黨是執政黨，這次選戰當中，大部分的候選人都顧及形象，保持執政黨的高度，沒有使出以前在野時候的渾身解數反擊藍紅白營合體的攻訐，也沒有去清理藍紅營媒體的構陷。不過選戰並沒有結束，總統暨立委大選競爭就會在明年展開，民進黨執政黨不是吃素的，絕對會在激烈競爭中絕地大反攻。

民進黨 加州 陳時中

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