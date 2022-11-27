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民進黨矽谷支黨部主委張正邦：傷心一天就好

記者李榮／灣區報導
民進黨矽谷支黨部主委張正邦呼籲，支持者傷心一天就好。（本報檔案照片，記者李榮攝影）
民進黨矽谷支黨部主委張正邦呼籲，支持者傷心一天就好。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

對於選舉結果，民進黨矽谷支黨部主委張正邦指出，今年的九合一選舉投票率非常低，尤其是新北市長投票率只有五成五， 創下歷年來最低。整個選情因為疫情的關係，在野黨強打疫苗問題，尤其是高端國產疫苗採購議題及執政黨處理疫情不佳奏效，以及國民黨打著仇恨值與下架民進黨的訴求，讓民進黨整體從一開票到結束都處於落後的局面，讓人失望難過。雖然民進黨把這次地方選舉提高到總統選舉層級以及抗中保台的層次，可惜台灣人民並沒有那麼支持。

他表示，民進黨原本有七席縣市長，這次失去本來執政的基隆市、桃園市、新竹市，只贏了澎湖縣，總共只有保有五席縣市長，估計整個結果將會衝擊到民進黨將來2024年總統及立委選舉的佈局。但是，民進黨是一個會反省改進的政黨，每次的失敗都會讓民進黨能更努力、更傾聽民意。相信2024的總統及立委大選，民進黨還是有機會與國民黨與民衆黨一較高下。

「民進黨的支持者們，我們傷心一天就好。不能喪志、不能絕望。」張正邦表示，還是要相信在蔡英文總統帶領下的台灣，會讓台灣在世界上的能見度更高，帶領下一代年輕人的未來更好。也希望所有當選的縣市長們能兌現這次競選政見與承諾，讓台灣人民的生活品質愈來愈好。

民進黨 疫情 投票

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