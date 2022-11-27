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華人感恩節出遊偏愛滑雪 太浩新雪場纜車12月啟用

記者王子涵／舊金山報導
不少華人都選擇奔赴剛剛開放雪場，開啟一年一度的滑雪季。（張艾倫提供）
不少華人都選擇奔赴剛剛開放雪場，開啟一年一度的滑雪季。（張艾倫提供）

感恩節假期，灣區不少華人都選擇奔赴剛剛開放的雪場，開啟一年一度的滑雪季。根據多名遊客反饋，目前雪場的積雪深度有待積累，雪況還不夠理想，預計12月中旬才能夠迎來最佳雪況。

太浩湖近年來升級雪區基礎設施，以接納更多滑雪愛好者。全新建設的山頂纜車將連接奥林匹亞谷與斯闊谷高山草甸（Alpine Meadows），將兩地的滑雪度假區相連接，建設成美國第三大滑雪聖地，僅次於猶他州的帕克城山（Park City Mountain）與保得山（Powder Mountain）。

纜車計畫將於12月中旬開始啟用，全長2哩。這是太浩地區近十年來最重要的基礎設施升級。纜車共98個客艙，將以每小時11哩的速度巡航，全程約花費16分鐘。

太浩湖近年來升級雪區基礎設施，以接納更多滑雪愛好者。（張艾倫提供）
太浩湖近年來升級雪區基礎設施，以接納更多滑雪愛好者。（張艾倫提供）

住在聖馬刁、剛被公司裁員的張先生及家人，在感恩節前一天便趕往太浩雪場滑雪，他們準備一直待到聖誕節後。張先生表示，每周會抽出兩到三天去雪道滑雪，其餘時間則是待在度假村與家人朋友相聚，遠離城市，享受難得安靜。

張先生在矽谷科技公司工作，在兩個月前收到被裁員通知。他回憶道：「當時其實沒有什麼感覺，之前已經有很多同事相繼離開了公司，心裡也有預感。公司給的補償金也不錯，便馬上開始找新的工作。」

經過兩個月緊張的面試，張先生也如願找到了新的公司，入職時間定在明年。「過去兩個月精神一直緊繃，現在正好藉感恩節出來玩，放鬆一下心情。」

張先生說，比起短租Airbnb，在當地長租木屋的價錢會更划算。「尤其是我帶著孩子，偶爾需要帶他回灣區上課，短租十分地不方便。木屋空著時，朋友也能偶爾過來借宿。」張先生分享到。

滑雪初學者張艾倫（Allen Zhang）在周六和朋友開車也前往了太浩湖。「我平衡力很差，所以之前一直比較抗拒滑雪。」艾倫說，「但都說加州三俗是滑雪、爬山、摘草莓，我就差滑雪沒有體驗了，希望能夠樂在其中。」

張艾倫分享到，在Sports Basement，Big Five這種戶外運動品商店租賃雪服雪具是很經濟划算的選擇。「在雪場租，有的時候會找不到合適自己的尺碼，而且雪具損耗比較嚴重，很難用。」張艾倫選擇的「新手套裝」包括雪服、滑雪板等10多樣裝備，租賃3到5天僅需要160元。

據多名遊客反饋，目前雪場的積雪深度還有待積累，雪況還不夠理想。（張艾倫提供）
據多名遊客反饋，目前雪場的積雪深度還有待積累，雪況還不夠理想。（張艾倫提供）

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