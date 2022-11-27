殷嘉立中華總會館謝票：華裔選民創造歷史年

殷嘉立到中華總會館謝票，感謝華埠社區在選舉中給予他的支持。（記者張曼琳／攝影）

即將在明年1月宣誓就職的舊金山 第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）26日來到中華總會館謝票，感謝華埠社區在選舉中給予他的支持，讓他得以打敗尋求連任的馬兆明，成為22年來日落區首位非華裔 市議員。殷嘉立稱，正是因有華裔選民的支持，才創造了「舊金山政壇具有歷史意義的一年」。

26日中午，殷嘉立首次以市議員的身分，參與中華總會館每月例會，並致詞謝票。他說：「今日，我作為當選的第四區的市議員來到這裡，感謝在座的每一位在競選期間支持我的人。」他說，「我感謝你們，這是舊金山政壇具有歷史意義的一年。」

殷嘉立特別感謝總董林少琪 (Alisa Lam)對他的支持，他稱讚林少琪創造了歷史，成為中華總會館172年來的首位女總董。殷嘉立還表示，今年對該市三位教委和地檢官的罷免 ，也成為金山百年來首次成功的地方罷免。

殷嘉立（後排右一）與中華總會館女總董林少琪 (前排右三)等僑領合影。（記者張曼琳／攝影）

殷嘉立曾三次在舊金山市議員的競選中落敗，今年成功逆襲，成為20多年來在日落區首次打敗現任市議員的候選人，也成為首位在西部選區公開同性戀身分的市議員。殷嘉立的丈夫、台灣移民許總雲（Lionel Hsu）居住在舊金山西區Stern Grove。殷嘉立則自1998年起就住在該市，二人在最高法院允許同性婚姻後即刻結婚。丈夫許總雲在台灣戒嚴時期和貧困中長大，後移民美國求學，成為一名矽谷軟件工程師。殷嘉立在幼年時期，成長於密歇根州薩吉諾（Saginaw）通用汽車工廠的小鎮，由單親媽媽和祖母撫養長大。

殷嘉立在謝票致詞中還說道：「我們實現了舊金山的夢想，這就是為什麼我知道我們的城市是值得被修復的。」他承認，完成這些具歷史創造的選舉，要歸功於華裔選民。殷嘉立說：「我要感謝華裔社區的支持，因為我意識到，這是第四區過去22年首次選出非華裔市議員，你們對我如此信任，我會盡我所能代表第四區的每一位居民。」

談到未來施政，殷嘉立表示將致力提供更安全的街道、更好的學校、更多的中等收入住房、家庭和充滿活力的小企業。他支持洛威爾高中（Lowell High School）擇優錄取，重視公共治安。他透露，正是因為他提出將公共安全放在首位，才獲得華裔民主黨俱樂部（Chinese American Democratic Club）以及李孟賢亞太裔民主黨俱樂部（Ed Lee Asian Pacific Democratic Club）的背書。

殷嘉立承諾，會聘用說普通話和廣東話的員工。他透露雇用的首位員工就是曾在罷免運動中一同工作的華裔移民林文傑（Man Kit Lam)。他說：「我相信舊金山最好的日子就在前方。如果我們聽取居民的意見，舊金山可以充分發揮其潛力。」