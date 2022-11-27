Muni巴士米慎區遭劫 連撞10輛車

被盜Muni巴士在米慎區撞上其它車輛。（取自推特）

舊金山 警方說，周五（25日）晚上，一嫌疑人在米慎區（Mission District）劫持開走了一輛Muni巴士，在撞了幾輛車後停下，嫌疑人立刻被拘留。

舊金山警局（SFPD）告訴媒體，嫌疑人於晚上7點53分左右在Cortland大道和米慎街劫持了這輛巴士。嫌疑人為了偷竊巴士，還襲擊了巴士司機，然後將巴士開到19街和Guerrero街，大約有1.5英哩的路程，在這個過程中撞上多輛汽車 。舊金山警局說，巴士上並無乘客。

警察 隨後趕到現場，將嫌疑人拘留。舊金山警局並且為該巴士司機和另一名司機叫了輛救護車，他們都受了傷，但 「無生命危險」。

KRON4電視台獲得的事件視頻顯示，被盜巴士在右轉時撞上一輛汽車，隨後舊金山警局的警察出現在逮捕現場。據KRON4報導，大約有10輛車被這輛被盜巴士撞上。

根據舊金山市交通局（San Francisco Municipal Transportation Agency）的數據，與Muni有關的犯罪率自2013年達到頂峰後一直在穩步下降，但在2020年和2022年之間有上升的趨勢。

若有任何關於該事件的信息，請與舊金山警局聯繫，電話：415-575-4444，或發短信到TIP411提供線索，並以SFPD為開頭。