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中央地鐵4個新站 年底前「周末免費乘坐」

記者張曼琳/舊金山報導
設立在車站的藝術裝飾，為侯玉梅的剪紙作品「新年的舞蹈」、「新娘的舞蹈」。由金屬板材切割、上色後做成的寬35呎、高30呎的巨作。（記者張曼琳／攝影）
設立在車站的藝術裝飾，為侯玉梅的剪紙作品「新年的舞蹈」、「新娘的舞蹈」。由金屬板材切割、上色後做成的寬35呎、高30呎的巨作。（記者張曼琳／攝影）

耗資19億5000萬元，全長1.7哩的舊金山中央地鐵在本月正式運營。按舊金山市交通局公示，在年底前提供班次有限的免費周末服務，從早8時起，每12分鐘行駛一班，直至午夜。因此民眾目前可免費乘坐，直到明年1月正式全面通車。地鐵列車雖僅停靠四個新站，還未連結其他換乘車站，但試運行後仍吸引了無數遊客，周末去到華埠白蘭站「嘗鮮」。

26日下午，記者走訪華埠白蘭站，在乘坐電梯時就見到長長的人龍，都是從位於市德頓街（Stockton St）華埠白蘭站下車的乘客，可見全新的車站，為華埠帶來的不少遊客。記者還見到了身穿橙色制服，帶著「我講粵語」徽章的交通局義工。他們分布在中央地鐵的各個車站，協助乘客搭車。其中一名義工表示，他們也會幫助維持站內治安，防止有人在站台搗亂或故意推人的事件發生。

走訪華埠白蘭站，在乘坐電梯時就見到長長的人龍。（記者張曼琳／攝影）
走訪華埠白蘭站，在乘坐電梯時就見到長長的人龍。（記者張曼琳／攝影）

據悉，在完成七個周末免費服務後，中央地鐵線將於明年1月開始全面服務，屆時乘坐費用為2.5元。另外，舊金山警察局也將在白蘭站內設置一站點，有警員在現場值班，以便對事故作出更快的應急反應。有警察進駐，也能夠增加威懾力，提升治安環境。

全新的華埠白蘭站寬敞明亮，頗有藝術氣氛。舊金山藝術委員會與交通局合作，為中央地鐵的幾個站點設計了十個新穎的永久性藝術裝飾。其中華埠白蘭站的藝術設計為極具中國特色的剪紙藝術，作者是來自中國吉林通化市的剪紙藝術家侯玉梅，作品包括「新年的舞蹈」、「新娘的舞蹈」，使用金屬板材切割、上色後，做成了一副寬35呎、高30呎的巨作，描繪的是中國東北傳統的秧歌舞。

身穿橙色制服，帶著「我講粵語」徽章的交通局義工。他們將分佈在中央地鐵的各個車站，...
身穿橙色制服，帶著「我講粵語」徽章的交通局義工。他們將分佈在中央地鐵的各個車站，協助乘客搭車。記者張曼琳/攝影

周末免費服務期間，市民可乘坐的四個新站點包括：華埠白蘭站（Chinatown-Rose Pak）、聯合廣場/市場街站（Union Square/Market St)、芳草地/莫斯康站(Yerba Buena/Moscone）以及4街/布蘭南站（4th/Brannan）。

華埠 地鐵 舊金山

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