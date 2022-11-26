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購物者看緊荷包 灣區「黑五」熱潮消退

編譯組／灣區25日電
灣區「黑五」熱潮消退。 （美聯社）
灣區「黑五」熱潮消退。 （美聯社）

由於網絡購物的興起和COVID病毒的流行，灣區商店和商場的一年一度的黑五購物狂潮正在茍延殘喘。人們的購物熱潮已經開始消退，周五25日早上沒有人等待商場的停車位，昔日的人群只在記憶中出現。

盡管研究美國各地 「黑五」情況的分析師說，消費需求疲軟與庫存過剩相結合，導致了大量的便宜貨。但是，經濟問題，包括持續的通貨膨脹、利率上升和股市下跌，正在對灣區人的錢包造成壓力。即使是那些決心在黑五誘人的零售世界裡散銀的人，也對經濟保持著警惕。

今年的經濟狀況意味著商場和商店有大量的線上競爭。分析電子商務的Adobe Digital Insights公司首席分析師潘迪亞（Vivek Pandya）說，線上市場在電腦和電子產品、服裝和兒童玩具上的折扣高達32%，這些折扣的幅度幾乎是去年的兩倍。

當地企業也在指望著強勁的銷售。「這大約是我們今年收入的三分之一。如果一家零售店錯過了他們的節日銷售指標，就很難從這個洞裡爬出來」，在屋崙擁有兩家精品禮品店的沃爾頓（Nathan Walden）說。

盡管如此，黑五仍然是美國人最喜歡的購物日，根據國家零售基金會的調查，全美有1億1500萬人計畫購物，其中67%的人稱會去商店購物。

灣區的購物者在黑五遇到了一些供應鏈方面的困境，特別是中國製造的商品。Wedbush Securities分析師艾夫斯（Dan Ives）說，中國正在進行的COVID-19抗疫行動，使蘋果的頂級產品iPhone 14 Pro的生產受到影響，導致出現 「重大短缺」。周五在核桃溪（Walnut Creek）的百老匯廣場（Broadway Plaza）蘋果店無iPhone 14 Pro可銷售。

但對那些總能買到想要東西的人來說，他們有足夠的現金儲備，河濱加大的經濟預測專家桑柏格（Christopher Thornberg）指出，根據美聯儲的數據，自疫情以來，美國人已經將4萬7000億元偷偷地存入儲蓄賬戶和其他金融工具，比2019年的約1萬億元有所增加。

但在一項調查中，70%的購物者表示，與去年相比，他們正在改變自己的財務習慣，減少支出。富國銀行（Wells Fargo）的一份報告將這個假日購物季稱為經濟衰退前的 「最後一搏」。一個不祥數據是，根據紐約聯邦儲備銀行，今年的信用卡債務率上升了15%，是20多年來最大的增幅。

黑五 灣區 分析師

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