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藍勾勾受挫 推特下周重推付費服務

編譯組／舊金山25日電
馬斯克宣布，下周將重新推出付費服務。（美聯社）
馬斯克宣布，下周將重新推出付費服務。（美聯社）

在先前推出付費服務受到批評後，馬斯克（Elon Musk）25日又表示，推特計畫在下周重新推出付費服務，這項服務將為用戶帳戶提供不同顏色的勾勾（checkmark）。

在感恩節當天公告將「特赦」更多被暫停的帳戶後，馬斯克25日再宣布重新推出付費服務，此舉為用戶帶來更多的不確定性。

馬斯克之前推出每月8元的「藍勾勾」付費驗證服務（Twitter Blue），但在假帳號如雨後春筍般冒出後，推特不得不宣布暫停這項服務。受害企業包括跨國製藥巨頭禮來（Eli Lilly & Co.）、任天堂（Nintendo）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin），甚至還有馬斯克自己的公司Tesla和SpaceX，以及許多職業體育機構和政治人物。

馬斯克25日表示，在最新版本的付費服務中，企業將獲得金勾勾（gold check），政府單位將獲得灰勾勾（gray check），而所有付費的個人，無論是否是名人，都將獲得藍勾勾（blue check）。

馬斯克說：「所有帳戶的勾勾，都必須在經過手動驗證後才會被啟動。」他補充說，這個過程「雖然痛苦但是必要的」，並承諾下周會做出更詳細的解釋。他表示，新服務定於12月2日開始「試行」。

馬斯克先前曾在網路上發起一項民調，詢問民眾是否應該恢復「沒有違法或散播惡劣垃圾郵件」的帳戶，結果有72%的民眾投票贊成。因此，馬斯克24日表示，他將「特赦」更多被暫停的推特帳戶。

智庫「歐洲改革中心」（Centre for European Reform）資深研究員邁爾斯（Zach Meyers）表示，馬斯克根據網路民調給予全面特赦是一種獨斷的作法，很難符合歐盟即將在明年開始實施、適用於大型網路平台的新數位服務法（Digital Services Act）。歐盟這項新法的目的在保護網路用戶免受非法內容的傷害，並減少合法但有害的訊息。

邁爾斯表示，這項法律要求大型社群媒體在執行限制時必須「盡力且客觀」。除非馬斯克的管理方式能迅速從「快速行動、打破陳規」改為冷靜理性，否則，他將與歐盟監管機構發生衝突。

馬斯克 歐盟 推特

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