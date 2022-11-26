金山街頭直播世界盃 聯合廣場擠爆

美國隊與英格蘭隊的比賽，觀看比賽的成百上千民眾將聯合廣場擠得「水洩不通」，場面壯觀。（記者王子涵／攝影）

非牟利組織「美國街頭足球 （Street Soccer USA）」與舊金山市合作，在該市多個標誌性地點，舉行為期一個月的2022年卡達世界盃 （FIFA）比賽直播活動；直播地點包括聯合廣場（Union Square）、市府廣場（Civic Center）、金門公園內的JFK 步行長廊（JFK Promenade）以及市中心金融區內的The Crossing公園，主辦方在現場設置專業大屏幕和音響，吸引成千上百的球迷駐足觀看。

25日8時，在聯合廣場準時直播荷蘭對戰厄瓜多爾的比賽，即便時間尚早，周邊的絕大部分商戶還未營業，但依然有幾十名居民停下腳步觀看比賽，甚至有居民自帶折疊椅子，手拿一杯咖啡，坐在大螢幕前看比賽。待到中午11時，美國隊與英格蘭隊的比賽，有成百上千的居民為觀看比賽，將聯合廣場擠得「水洩不通」，遠遠望去場面十分壯觀。

主辦方在現場設置專業大屏幕和音響，吸引成千上百的球迷駐足觀看。（記者張曼琳／攝影）

在此觀看比賽的華裔資深球迷陳先生向記者表示，他對足球的熱愛超過20年，在他12歲時觀看1998年的世界盃後，便一發不可收拾的愛上了足球，表示每當看見球員進球時，他都會感到熱血沸騰。

在目前世界盃的比賽中，讓他影響最深的是日本隊以2比1，擊敗曾四度奪下世足賽冠軍的德國隊，表示「這樣出乎意料的結果，也是世界盃好看的原因，」另外，他認為「雖然阿根廷輸給了沙烏地阿拉伯，但不代表阿根廷後續不會捲土重來，」也因此越來越期待之後的比賽。

陳先生也表示，球賽直播的時間也對美國的球迷來說比較便利，最早在5時至中午11時，有好幾場的小組賽直播可以觀看。他也儘量在工作之餘，抽出時間觀看直播，如沒有時間也會上網觀看比賽亮點。也指出，十分喜歡這樣在戶外與和他一樣的球迷，聚集在此觀看比賽，與在家看比賽的氣氛格外不同。

「美國街頭足球」灣區管理主任拉奧特曼 （Alexandra Altman）也在場表示，該組織與舊金山市密切合作，受邀舉行直播活動。她說：「這是我們利用足球將人們聚集在一起，重新聯繫社區的機會，」尤其是在疫情後。

昨日比賽中，英格蘭與美國隊鏖戰90分鐘，兩隊以0比0打平。目前本組形勢較為複雜，英格蘭4分，伊朗3分，美國2分，威爾斯1分，各隊都有出線機會。

26日早上8時和中午11時，還將在聯合廣場直播，法國和丹麥隊，以及阿根廷和墨西哥隊的比賽，而在12月18日的世界盃決賽將在JFK步行長廊進行直播。如欲了解更多比賽直播的地點和時間，可上網www.worldcupsf.org 查詢詳情。