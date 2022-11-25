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金山警提議部署機器人 執行致命武力

記者王子涵／舊金山報導
機器人將代替舊金山警員在極其危險的情況下執法。（記者王子涵／攝影）
機器人將代替舊金山警員在極其危險的情況下執法。（記者王子涵／攝影）

舊金山警局近日提出的一項政策草案引發全美的廣泛討論，警局計畫在有人面臨生命危險和其他極端危險的情況下，使用軍用機器人執行致命武力。

警局原先就有裝配遙控機器人，並在華埠安全夜等公開活動中展示；該類型機器人通常被用來拆除炸彈或處理危險品等，共有17個機器人在草案中被提到。

草案指出，計畫所列的機器人不得在訓練模擬、逮捕罪犯、重大事件、緊急情況、執行逮捕令或評估可以設備時使用。只有當公眾或警員的生命受到威脅，且舊金山警局其他武力選擇都無法解決時，才可以將機器人作為致命武力的選擇。

警方發言人勞萬薩希塔雅（Eve Laokwansathitaya）在聲明中表示：「舊金山警局還沒有任何形式的實施計畫。警員在異常危險的行動中請求機器人提供致命武力是一種罕見的特殊情況。」

草案規定，只有完成所需培訓的製定操作員才被允許操作軍用機器人。同時草案還說明，機器人可以通過小型障礙物，路邊障礙物，在原地轉彎，並且在翻倒時自我修正等能力。

全美執法單位使用機器人處理危機情況已有成功案例。2016年，達拉斯警局曾將爆炸裝置連接在機器人上，並殺死了一名協同另一名狙擊手槍殺五名警員的嫌疑人。專家們曾表示，這是執法部門首次使用機器人執行致命武力。

據一份報告中稱，屋崙警局曾考慮使用武裝機器人，但在10月被否決。在10月18日的一份聲明中，屋崙警局表示，將與警委和社區委員會討論武裝機器人可能的用途，但在討論後，警局決定不再考慮。

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