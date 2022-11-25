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惠普拚「未來就緒」未來2年全球裁員6000人

編譯組／綜合24日電
惠普未來兩年將全球裁員6000人。 （美聯社）
惠普未來兩年將全球裁員6000人。 （美聯社）

位於巴洛阿圖的惠普（HP）公司本周告訴投資者，該公司計畫在未來兩年內，在全球各地的辦事處裁員4000至6000人，使之成為最新的灣區科技公司裁員。

這家製造電腦硬體和軟體的公司在今年早些時候告訴投資者，它在全球擁有約5萬1000名員工，裁員是該公司所謂的 「未來就緒」（Future Ready）戰略的一部分。估計到2025財年結束時，每年可以因此節省14億元。

惠普公司總裁兼首席執行長羅爾斯（Enrique Lores）在聲明中說：「展望未來，我們本季度推出的新的『未來就緒』戰略，將通過降低成本及對關鍵增長計畫重新投資，在未來定位我們的業務，使我們能夠更好地服務於客戶，並推動對長期價值的創造。」

本月早些時候，由於全球經濟放緩，前身為臉書（Facebook）的Meta公司從其工資單上裁減了1萬1000個職位。

亞馬遜（Amazon）表示，它將削減包括桑尼維爾的軟件職位在內的1萬個工作崗位；而舊金山最大的私人雇主Salesforce據說在本月初裁減了數百名銷售人員。

據Verge報導，推特（Twitter）新老闆馬斯克（Elon Musk）最近表示，舊金山的Twitter將暫時停止裁員，他在接管該公司後不久就裁掉了該公司7500名員工中的一半以上。

專注於商業企業公司產品的惠普企業公司（Hewlett Packard Enterprise）在2020年宣布，將把總部遷往德州，以節省成本並招募更多人才。

惠普公司的總部仍設在巴洛阿圖，但已於2015年從惠普企業公司中分離出來，繼續專注於製造消費者電腦和印表機。

裁員 投資 舊金山

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