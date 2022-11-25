史丹福購物中心Fleming's牛排館槍擊案 逮捕前員工

開槍的吉斯伯格已被警方逮捕。（巴洛阿圖警方提供）

位於高檔史丹福購物中心（Stanford Shopping Center）的連鎖知名牛排館「Fleming's Prime Steakhouse」周一下午遭槍擊 ，歹徒從牛排館的窗外開了兩槍，造成門旁的大片窗戶碎裂，餐館員工立即報警。由於當時餐廳內還有食客用餐，巴洛阿圖警方不敢大意，立即派出大量員警到場。警方也立即清查可疑人士，很快鎖定嫌犯，不久就於聖他克拉拉逮捕一名32歲的男子吉斯伯格（Zachary Michael Ginsberg）。此人是牛排館的前員工，且曾與先前的主管結怨，疑似因而挾怨報復。

槍擊案是發生在21日下午4時25分，由於當地屬於高級購物中心，光天化日之下傳出槍擊案，引起社區議論，不少民眾非常緊張。

據巴洛阿圖警方表示，警局勤務指揮中心當時接獲牛排館員工的報案，稱餐廳遭人槍擊。由於當時是營業時間，餐廳內還有顧客在用餐，且購物中心也有很多民眾正準備節前採購，警方獲報立刻派大量警力到場。鑑識後確認，牛排館正門口旁的一大扇玻璃窗遭子彈擊中，研判為手槍所擊發。雖然遭放槍，所幸並沒有人遭子彈擊中導致傷亡，警方也立即疏散在場的人員。

警方到場時槍手已逃逸，警方依據現場跡證判斷及目擊民眾證詞，認為嫌犯是開車經過時從車上掏出槍朝牛排館射擊，當時至少開了兩槍，其中一槍打到Fleming’牛排館的玻璃。目擊者並指稱，嫌犯作案時是駕駛一輛黑色的Chevrolet Camaro汽車 。

此外，警方也發現還有一輛停在牛排館附近的車輛遭流彈擊中，還好當時並沒有人在車上。

警方指出，在交叉比對各項線索後，發現牛排館的前員工吉斯伯格涉有重大嫌疑，申請逮捕令後，隨即在聖他克拉拉市Augustine Drive一帶將吉斯伯格逮捕。吉斯伯格先前就曾發簡訊威脅牛排館的前主管，警方也將吉斯伯格犯案時駕駛的2018年黑色Chevrolet Camaro汽車扣留作為證物。